Emdagro conclui inquérito epidemiológico para erradicação da tuberculose bovina

A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) finalizou o inquérito soro-epidemiológico de tuberculose bovina nos 75 municípios do estado. Iniciado em outubro de 2022, o estudo envolveu 638 propriedades e 3.687 fêmeas bovinas, seguindo a metodologia desenvolvida pela Universidade de São Paulo (USP) e as diretrizes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), demonstrando a interinstitucionalidade e relevância do levantamento.

O objetivo do inquérito foi avaliar a tuberculose bovina no estado, estudar fatores relacionados à doença e traçar metas para a erradicação da zoonose em Sergipe. Os resultados apontaram uma prevalência de 4,4% em propriedades e 1,1% em animais, distribuídos em 18 municípios: Poço Redondo, Itabaiana, Monte Alegre, Nossa Senhora Aparecida, Aquidabã, Canhoba, Carira, Cedro, Estância, Feira Nova, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Propriá, São Cristóvão, São Domingos, Telha e Tobias Barreto. Como medida sanitária, os animais que testaram positivo foram abatidos, conforme preconiza o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Bovina.

A equipe técnica envolvida no inquérito contou com a participação de 22 médicos veterinários e 10 técnicos da Emdagro, todos capacitados para as etapas do trabalho, incluindo abordagem ao produtor rural, preparação do animal, inoculação da tuberculina e leitura dos resultados.

Para o presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos, a finalização desse estudo é um marco para a pecuária sergipana. “Esse foi um trabalho muito importante para a sanidade do rebanho e reafirma o compromisso da Emdagro com a segurança agropecuária. Com os dados obtidos, podemos atuar na erradicação da tuberculose bovina em nosso estado, garantindo mais segurança e qualidade para produtores e consumidores. Vale destacar que todo o custo desse trabalho foi pago pelo Governo do Estado, reforçando o empenho na defesa sanitária animal e no fortalecimento da nossa pecuária”, destacou.

A diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Aparecida Andrade, ressaltou a complexidade do trabalho, que teve início em 2022 e envolveu 638 propriedades distribuídas de forma equânime em todo o estado. “Realizar um inquérito dessa magnitude exigiu um grande esforço logístico e técnico, desde a capacitação dos profissionais até a abordagem aos produtores. Esse estudo nos oferece uma base sólida para traçar estratégias eficazes de controle e erradicação da tuberculose bovina, assegurando a sanidade do nosso rebanho e a segurança alimentar da população”, afirmou.

O médico veterinário da Emdagro, Diogo Corumba, responsável pelo inquérito, ressaltou a importância do resultado obtido. “A USP está concluindo o estudo epidemiológico, mas os índices já demonstram um cenário promissor para a erradicação da doença em Sergipe. Agora, é fundamental intensificarmos a conscientização dos produtores para adoção de boas práticas sanitárias, garantindo um rebanho mais saudável e evitando barreiras comerciais”, frisou.

Sobre a doença

A tuberculose bovina é causada pelo Mycobacterium bovis, sendo responsável por cerca de 10 a 18% dos casos de tuberculose humana. Os bovinos eliminam o M. bovis por meio de secreções respiratórias, fezes e leite. Os humanos podem se infectar principalmente pelo consumo de produtos lácteos não pasteurizados e carne crua ou malcozida, além do contato direto com os animais por meio de aerossóis, o que representa um risco maior para pecuaristas e trabalhadores rurais. A prevenção e o controle da doença são essenciais para garantir a segurança sanitária e a qualidade da produção agropecuária no estado.

Texto e foto ASN