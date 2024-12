Emdagro e UFS promovem evento sobre técnicas de bioengenharia

O campus Rural da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão, está sendo palco do dia especial sobre Técnicas de Bioengenharia de Solos. A iniciativa teve início na última terça-feira, 3, e segue até esta quinta, 5 de dezembro. Ela é liderada pela Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), conta com a parceria da UFS, e teve como facilitadores o professor Dr. Francisco Sandro Rodrigues Holanda e a equipe da Unidade de Desenvolvimento Tecnológico Integrado (UDTI-Conservação).

Voltado para profissionais de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) da Emdagro, o evento tem como objetivo capacitar os técnicos para apoiar produtores rurais na mitigação, minimização e recuperação dos impactos causados pelo manejo inadequado do solo. São abordadas técnicas de conservação do solo e da água, com práticas de bioengenharia que utilizam elementos vivos e inertes para estabilizar e recuperar áreas degradadas.

O diretor de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa da Emdagro, Jean Carlos, ressaltou a importância da iniciativa. “Procuramos a UFS por reconhecermos o alto nível técnico e acadêmico da instituição. Nosso objetivo é oferecer aos nossos técnicos conhecimento de ponta para que possam contribuir de forma ainda mais eficaz com o desenvolvimento sustentável no campo”, afirmou.

O professor Sandro Holanda, facilitador do evento, destacou as temáticas apresentadas e a parceria com a Emdagro. “Discutimos desde a identificação e controle da erosão até técnicas como cultivo em nível e terraceamento. A capacitação fortalece o papel dos técnicos da Emdagro na disseminação de práticas sustentáveis. Essa parceria é um exemplo de como ciência e extensão podem transformar o meio rural”, comentou.

Com uma programação prática e focada em desafios reais do meio rural, o dia especial sobre Técnicas de Bioengenharia de Solos reafirma o compromisso das instituições envolvidas em fortalecer a sustentabilidade agrícola, e a atuação conjunta em prol do desenvolvimento do campo sergipano.

O coordenador de Agroecologia da Emdagro, Waltenis Braga, enfatizou os benefícios diretos das técnicas de conservação de solo e água apresentadas: “As práticas de bioengenharia são soluções sustentáveis que não apenas protegem o solo, mas também promovem maior produtividade agrícola e preservação ambiental. Essa capacitação é mais um passo na missão da Emdagro de levar conhecimento e soluções para os problemas de erosão causados pelo manejo inadequado dos nossos solos”.

Foto: Ascom Emdagro