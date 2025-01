EMERGÊNCIA CLIMÁTICA É O TEMA PRINCIPAL DA QUINTA CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Com a proposta de contribuir com soluções concretas para o enfrentamento da emergência climática, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), abriu, na manhã desta sexta-feira, 24, a programação da 5ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. Cinco eixos temáticos serão discutidos durante o evento: mitigação, adaptação e preparação para desastres, justiça climática, transformação ecológica e governança e educação ambiental.

A prefeita Emília Corrêa não pode comparecer, devido à realização de um procedimento cirúrgico, mas enviou uma mensagem gravada em vídeo, destacando a sustentabilidade como compromisso da gestão municipal e a importância da participação das entidades e sociedade na elaboração de estratégias que torne real a conquista de uma Aracaju mais sustentável e mais verde. O vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques, presente na Conferência, reforçou as palavras da prefeita ao destacar que “sem ‘o verde’ e sem a preservação ambiental não há desenvolvimento”. “É novo despertar, é um novo começo, um novo momento da história do meio ambiente de Aracaju”, afirmou.

Além do debate dos eixos temáticos, os participantes tem o compromisso de elaborar 10 propostas que serão apresentadas à comissão da Conferência Estadual do Meio Ambiente; como também eleger a delegação que irá representar o município nesta etapa estadual. “O grande valor deste evento está na essência participativa. Aqui, ouvimos as ideias do povo, que trazem as realidades e demandas de suas comunidades, construindo planos que refletem nossas vivências e necessidades. É a partir dessa base que podemos alinhar políticas públicas eficientes e conectadas às nossas realidades”, disse Emília Golzio, secretária municipal de Meio Ambiente.

Defensor das políticas públicas para o Meio Ambiente, o promotor de justiça do Ministério Público de Sergipe, Eduardo Lima de Matos, integrou a mesa de abertura da conferência, realizada no auditório da Universidade Tiradentes. Ele destacou a fundamental importância do debate diante de uma cidade que ainda “não tem o plano de enfrentamento às emergências climáticas”. O magistrado complementou que “Aracaju está em risco de alagamento, de deslizamento” e de outro desafio atual: a desinformação. “Embora, muita gente não entende o tema, ainda assim há quem negue a existência dele. Portanto, é a partir da apresentação desse entendimento, dessa discussão, expostos aqui, que se constrói uma política sustentável e segura para todos”, afirmou.

Presentes

Também participaram da abertura da 5ª Conferência de Meio Ambiente, o deputado estadual Georgeo Passos, os vereadores Sargento Byron, Iran Barbosa, Pastor Diego, Sônia Meire e Breno Garibald, Isabelle Blengini, representando Secretária de Estado do Meio Ambiente, o secretário municipal de Turismo, Fábio Andrade; o secretário-adjunto municipal de Meio Ambiente, Vítor Batista, e Marcos Nery Lobão, representando a Universidade Tiradentes.

