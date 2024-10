EMGETIS ABRE EDITAL PARA VAGAS DE ESTÁGIO NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) está com o edital nº 01/2024 aberto, destinado para preenchimento de 11 vagas de estágio para estudantes de nível superior das áreas de administração (7 vagas) e tecnologia da informação (4 vagas). O processo seletivo busca estudantes para desenvolvimento da prática profissional.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 31/10, podendo ser realizadas por meio do site www.emgetis.se.gov.br. A ‘Ficha de Inscrição para Estágios’ deverá ser preenchida e enviada eletronicamente, dentro do prazo, através do Protocolo Externo (edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo).

Para a seleção, o candidato deve estar devidamente matriculado, com frequência regular na instituição de ensino superior, impreterivelmente nos turnos vespertino ou noturno. O estudante precisa ter atingido 50% da carga total do curso matriculado. A bolsa estágio ofertada é no valor de R$ 600,00, com adição de auxílio transporte.

Do total de vagas, 10% serão reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 10% para pessoas negras ou pardas.

Foto: Emgetis