Emgetis participa de imersão tecnológica durante Missão Espanha

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) marcou presença em uma importante missão internacional à Espanha, promovida pela Associação Brasileira de Empresas Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC). O encontro teve como objetivo proporcionar aos líderes do setor público brasileiro uma imersão tecnológica nas cidades de Barcelona e Madri, com visitas a empresas de renome e a eventos internacionais focados em inovação.

A missão teve como ponto alto a participação no Smart City Expo World Congress em Barcelona, um dos maiores eventos globais sobre cidades inteligentes, onde os participantes puderam explorar as mais recentes tendências em governança urbana, sustentabilidade e novas tecnologias aplicadas ao desenvolvimento das cidades.

O presidente da Emgetis, João Pereira, destacou a relevância dessa missão para a evolução da gestão pública no Brasil. “A Emgetis participou desta missão representando a Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) juntamente com a Secretaria de Estado da Administração (Sead). Foi fundamental para fortalecer a transformação digital em nosso país. A imersão em tecnologias de ponta e as visitas em empresas líderes de mercado, é essencial para modernizar a gestão pública e melhorar os serviços prestados à população. A troca de conhecimentos e experiências com outros países também contribui para o desenvolvimento de soluções que atendem melhor às necessidades dos cidadãos”, afirmou.

Ainda segundo o presidente, durante o evento, a comitiva teve a oportunidade de conhecer de perto empresas líderes do setor de tecnologia, como Huawei, Dahua, Microsoft e Teltronic. “Essas visitas possibilitaram a troca de experiências e o aprendizado sobre as mais avançadas soluções em segurança cibernética, transformação digital e comunicações críticas, áreas essenciais para a modernização do setor público brasileiro”, completou.

A delegação também visitou a fábrica da Teltronic, empresa especializada em soluções de comunicação crítica, e finalizou a missão em Madri, com uma visita ao Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), órgão responsável pela segurança cibernética na Espanha.

Realizada pela ABEP-TIC em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (CONSAD), a missão internacional contou com o apoio e patrocínio de empresas como Huawei, Microsoft, Dahua, Teltronic, CIX Brasil, Compwire, EDS, Montreal e NTSEC, além do patrocínio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Foto: Assessoria | ABEP-TIC