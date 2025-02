EMGETIS REGISTRA UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA APÓS O ROMPIMENTO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA EM ARACAJU

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) registrou nesta segunda-feira, 24, um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue o rompimento de cabos de fibra óptica ocorrido no último domingo, 23. O incidente paralisou serviços essenciais do Governo do Estado por pelo menos 12 horas e gerou um prejuízo direto de aproximadamente R$ 15 mil, além dos imensuráveis prejuízos indiretos.

A falha na conexão foi detectada após alertas de secretarias estaduais. Técnicos foram enviados ao local e constataram que 380 metros de cabos de fibra ótica, utilizados para transmissão de dados, haviam sido danificados no trecho entre o edifício Maria Feliciana e o Palácio Serigy, no Centro de Aracaju. Os danos apresentavam cortes aparentemente produzidos por alicate.

O presidente da Emgetis, João Pereira, ressaltou a gravidade do caso e a necessidade de investigação. “Rompimentos de fibra óptica podem ocorrer, mas geralmente estão ligados a colisões de veículos ou obras. Neste caso, há fortes indícios de ação criminosa, o que exige uma apuração rigorosa para identificar os responsáveis”, afirmou.

A Emgetis alerta para os prejuízos causados por danos à infraestrutura de tecnologia, que comprometem a prestação de serviços públicos. A população pode contribuir denunciando atividades suspeitas pelo telefone 190. Já informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas anonimamente pelo número 181.

