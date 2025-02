Emgetis representa SE em debate nacional sobre Inteligência Artificial

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) particiárá do segundo ciclo dos Seminários de Inteligência Artificial promovidos pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC), que trará o tema “IA e a Tomada de Decisão no Setor Público”. O evento acontece nesta sexta-feira, 7, a partir das 10h, com transmissão ao vivo pelo canal da Abep-TIC no YouTube.

Para o presidente da Emgetis, João Pereira, a participação da empresa em eventos como esse reforça o compromisso com a inovação e a transformação digital no setor público. “A inteligência artificial já é uma realidade e pode ser um grande diferencial para aprimorar os serviços oferecidos à população. A Emgetis tem trabalhado para impulsionar a modernização da gestão pública sergipana, garantindo eficiência, segurança e inclusão digital. Esse debate será uma excelente oportunidade para avançarmos neste tema”, destacou.

Durante o seminário, a advogada Camila Murta abordará como a inteligência artificial pode modernizar os serviços públicos, enfatizando os desafios da inclusão digital e a importância de uma governança robusta. Já Wesley Vaz, secretário de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do TCU, discutirá o impacto da IA na tomada de decisões estratégicas, trazendo insights sobre inovação, eficiência e responsabilidade social na administração pública.

O evento é gratuito, aberto ao público e contará com emissão de certificados para os participantes. Para acompanhar a transmissão ao vivo, basta acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=kpKmn1HSdiUA.

Fonte e foto ascom Emgetis