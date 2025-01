Emília acompanha mutirão de limpeza que mobiliza 400 profissionais no Santa Maria

Após um levantamento técnico realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), iniciou nesta terça-feira,7, um grande mutirão de limpeza no bairro Santa Maria, localizado na zona Sul da capital. A ação mobilizou cerca 400 profissionais para promover um serviço de grande relevância para toda a comunidade. O mutirão, que foi acompanhado pela prefeita Emília Corrêa e o vice-prefeito Ricardo Marques, faz parte de uma série de atividades de revitalização das áreas públicas, fortalecendo o compromisso da nova gestão de transformar Aracaju em uma nova cidade.

“Esse tipo de ação tem importância magnífica, pois a gestão chega exatamente onde a população mais necessita. A limpeza aqui no Santa Maria e Marivan será feita com frequência e também em outros bairros da cidade. Essa ação estava programada para acontecer antes, mas infelizmente como houve o acúmulo de lixo tivemos que adiar um pouco. Porém, os moradores podem ficar tranquilos que cada rua e avenida receberá o serviço”, destacou a prefeita Emília Corrêa ao enfatizar a conscientização da população para a continuidade da limpeza na região.

O presidente da Emsurb, Hugo Esoj, ressaltou a importância da ação que envolveu diversos setores da empresa municipal. “Para garantir uma cidade cada vez mais limpa e organizada, a gestão da prefeita Emília Corrêa, por meio da Emsurb, implementou esta ação mais abrangente no bairro”, citou.

A força-tarefa inclui 22 equipes de limpeza geral, 16 de roçagem, aproximadamente 280 agentes e 100 profissionais dedicados às áreas verdes. O mutirão conta também com o apoio do caminhão do programa Cata Treco, que percorre as ruas recolhendo móveis e objetos descartados de forma inadequada, proporcionando um destino correto para esses resíduos.

“O principal objetivo do programa Cata Treco é combater o descarte irregular de resíduos em vias e terrenos baldios, que afetam diretamente a qualidade de vida da população e o meio ambiente. Ao mesmo tempo que oferece uma alternativa prática e acessível para que o morador possa realizar o seu descarte consciente de objetos que terão a destinação correta.” acrescentou o presidente.

Para os moradores, como Irene Rodrigues, a iniciativa é bem-vinda, ela que residente no Marivan há mais de 25 anos, elogiou a ação e destacou a importância da colaboração da comunidade.

“Acho ótimo! Este bairro precisa muito dos serviços da Prefeitura.

Precisamos de mais limpeza, sem dúvida. Mas é importante lembrar que é um trabalho em conjunto: a Prefeitura está fazendo a parte dela, com a coleta passando três vezes por semana, mas, os moradores, também precisamos colaborar para manter o bairro limpo”, afirmou.

Outra que observou o empenho dos agentes foi Kelly Oliveira, que demonstrou satisfação ao se deparar com a visita da gestora municipal ao bairro. “A nova gestão da prefeita Emília entrou com o pé quente e já está demonstrando que vai fazer muito não só pelo Marivan, mas também por toda Aracaju. Esse trabalho de fiscalização da limpeza é primordial para a população”, frisou.

Além dos moradores, empresários do bairro também reconhecem os benefícios trazidos pelo mutirão. Ana Cristina, proprietária de um restaurante na região, ressaltou os impactos positivos da limpeza.

“As pessoas jogam todo tipo de coisa aqui: animal morto, colchão, cascalho. Não colocavam o lixo na porta de casa, mas na avenida. Isso prejudica a gente. Como proprietária de um restaurante, quem almoça aqui sentia o cheiro horrível de lixo. Esse projeto é maravilhoso para nós,” disse Ana.

O mutirão que incluí serviços como varrição, capinagem, roçagem mecanizada, podas, pintura de guias e limpeza de canais. teve início nas proximidades da ponte que liga os conjuntos Orlando Dantas e Marivan e seguirá nos próximos dias por outras áreas do Santa Maria, a exemplo do Marivan, Paraíso do Sul, Conjunto Valadares, Prainha, Jardim Recreio e outros loteamentos e residenciais. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em duas semanas.

Fonte e foto: gabinete da prefeita