Emília adverte para compra de votos e defende eleição limpa

A poucos dias das eleições, por meio das suas redes sociais, Emília Corrêa (PL), candidata à Prefeitura de Aracaju, fez um alerta à população sobre os riscos e as consequências da compra de votos, um problema que, segundo ela, tem se mostrado cada vez mais evidente durante a corrida eleitoral na capital sergipana. Emília ressalta que o que está sendo visto nas ruas é uma desproporção entre campanhas, marcada por uma atuação “acintosa, agressiva e até violenta”, alimentada por dinheiro sujo.

Para ela, a compra de votos não apenas corrompe a democracia, como também desrespeita a vontade soberana do povo. “Essa é uma prática criminosa que corrompe a democracia e perpetua a corrupção. Quem vende seu voto está abrindo mão do direito de escolher livremente seus representantes e contribuindo para a manutenção de gestores sem compromisso com o bem-estar da população”, adverte a candidata.

Emília defende que o eleitor deve exercer seu poder de escolha com consciência e responsabilidade, evitando ceder à tentação de benefícios momentâneos que acabam prejudicando a cidade a longo prazo. “Nosso voto é valioso e precisa ser usado com responsabilidade. Não se deixem enganar pelo brilho do dinheiro fácil”, alerta.

Para encerrar, Emília Corrêa fez um alerta contundente sobre a prática de compra de votos: “A compra de votos não apenas corrompe o processo democrático, mas também é um crime previsto na legislação eleitoral, com penas que podem chegar a quatro anos de prisão e multa. Além disso, o político flagrado nessa prática pode ter o registro ou o diploma cassado, ficando inelegível por oito anos. Peço ao eleitor que denuncie qualquer tentativa de compra de votos às autoridades competentes. Somente com a participação consciente de todos poderemos construir uma Aracaju mais justa e democrática”, ressaltou.

Por Ascom/Coligação “Por Uma Nova Aracaju