Emília apresenta soluções para recuperar e modernizar o Centro

Emília Corrêa apresenta soluções para recuperar e modernizar o Centro Comercial de Aracaju

A candidata à prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), esteve na quinta-feira, 8, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL), para apresentar o seu Projeto de Modernização do Centro (PMC) que consta no Plano de Soluções para Aracaju. O encontro contou com a participação do presidente da CDL, Elisson Bomfim, do presidente da Associação Comercial de Sergipe (Acese), Maurício Vasconcelos, de comerciantes da região, do candidato a vice-prefeito, Ricardo Marques e do deputado federal Rodrigo Valadares.

Emília demonstrou, de forma detalhada, todos os pontos do PMC, iniciando com o apontamento dos principais problemas que o Centro enfrenta. Na oportunidade, a candidata também exibiu um vídeo da sua viagem a Recife, junto com Ricardo Marques, quando conheceram o Porto Digital e o Centro Histórico.

“Ficamos encantados com o que vimos por lá. Um centro ativo, vivo, com polos gastronômicos e culturais, com modernidade e com a participação da juventude. A gente viu que é possível fazer e queremos trazer isso aqui para Aracaju”, disse Emília. “Nosso projeto de modernização não só visa restaurar a vitalidade econômica do Centro da capital, mas também gerar empregos, atrair investimentos e incentivar o empreendedorismo local” ressaltou.

NOVIDADES

Entre os pontos destacados no Plano de Soluções para o Centro, que ganhou um tópico exclusivo, além de estar inserido em outras áreas, como Desenvolvimento Social, Inovação, Mobilidade e Habitação, Emília Corrêa anunciou duas novidades para os comerciantes.

A primeira trata-se da criação de uma Zeladoria do Centro, com a definição de um responsável pela manutenção da região. “Esta pessoa irá receber todas as demandas dos comerciantes, distribuindo-as de acordo com cada órgão municipal. O Zelador vai garantir um Centro bem cuidado no dia a dia. Acabando com a descentralização dos pedidos e facilitando a vida dos comerciantes”, esclareceu.

A segunda novidade será a criação de uma coordenação para o Projeto de Modernização do Centro (PMC), através da Secretaria de Planejamento. “Esta coordenação será formada por técnicos que acompanharão todo o PMC, interligando as secretarias municipais, órgãos dos governos estadual e federal, instituições financeiras, setor privado, para garantir que os objetivos estabelecidos pelo PMC sejam cumpridos. Será um trabalho permanente seguindo normas rigorosas de processos e gestão, com informações públicas e transparentes”, explicou a candidata.

IMPORTÂNCIA DO ENCONTRO

Os comerciantes presentes puderam apontar suas dificuldades e sugestões, promovendo uma interação e debate para a construção de novas ideias. “O que eu acho importante desse encontro é que nós podemos juntar as experiências de cada um, do setor privado, do setor público, da sociedade para que a gente possa buscar as melhores soluções para o centro da cidade. Todo mundo precisa ter o direito de ir e vir, trabalhando com dignidade e respeitando as regras de boa convivência”, comentou Maurício Vasconcelos.

Elisson Bomfim falou da importância do encontro para aproximar os comerciantes das propostas dos futuros gestores, mantendo um diálogo aberto e honesto entre ambas as partes. “Ouvimos as propostas da candidata Emília, que são muito interessantes, e o que nós esperamos aqui é que o Centro volte a crescer, a ficar pujante. Eu acho que com essas propostas, a gente espera que essa região tenha uma nova vida e que traga mais benefícios para toda a cidade”, ressaltou o presidente da CDL.

POR ASCOM/EC