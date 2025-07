EMÍLIA ATENDE COOPERATIVAS DE TÁXI E ANUNCIA PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O TRANSPORTE COMPLEMENTAR URBANO

A prefeita Emília Corrêa recebeu na tarde de quinta-feira, 17, representantes de cooperativas de táxi durante a realização do Gabinete Itinerante, que aconteceu na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju.

Durante o encontro, a gestora anunciou que enviará à Câmara Municipal de Aracaju um Projeto de Lei (PL) que institui o Transporte Complementar Urbano. Estiveram presentes os representantes de quatro cooperativas: Cooptasan, Cooptrazu, Cooptasmar, e Cooptacaju.

Esse projeto foi uma reivindicação feita por Emília Corrêa durante seu mandato como vereadora e que, agora, é concretizada por ela na condição de prefeita da capital. De acordo com o PL, que ainda será votado pelos vereadores ao retornarem do recesso parlamentar, o novo modelo atenderá exclusivamente a Zona Sul, com regras claras de planejamento, funcionamento e fiscalização.

“Nós nos reunimos neste momento muito importante com esses profissionais da mobilidade do transporte complementar, que antes chamávamos de táxis lotação. Tivemos aqui um avanço muito grande, e com certeza brevemente esse projeto já vai ser discutido na Câmara Municipal e, se Deus quiser, será aprovado. Estaremos dando mais oportunidade para essas pessoas que estarão trabalhando com segurança, com regras, e isso é muito bom para a mobilidade e mais opções para a população de Aracaju. É muito importante a cidade ficar moderna e regularizada em prol de todos”, afirmou a prefeita.

O superintendente da SMTT, Nelson Felipe, destacou que esse foi um dia histórico. “É uma grande vitória para as categorias das cooperativas, que terão, enfim, legitimidade e a oportunidade de ganhar seu dinheiro, ganhar seu sustento, com o trabalho legalizado, dentro de todas as normas que o município permite, trazendo tranquilidade e alegria para essas famílias”, declarou.

Os representantes das cooperativas de táxi comemoraram o anúncio da prefeita Emília Corrêa sobre o envio do Projeto de Lei que instituirá o Transporte Complementar Urbano. Foi o caso de Waliston Leite, presidente da Cooptacaju. “Este é um sonho que até agora estamos tentando acreditar. Foi preciso uma mulher estar à frente da Prefeitura para solucionar o problema do transporte de Aracaju e dos transportes da Zona Sul. Só temos agradecer à nossa prefeita, essa mulher guerreira e de coragem”, disse. Para ele, a regularização do Transporte Complementar Urbano vai beneficiar bastante os trabalhadores. “Vai nos beneficiar em todos os aspectos, pois antes a situação era difícil, e em seis meses, a prefeita já mexeu no transporte público, temos ônibus elétricos, e agora ela está dando mais um presente para a Zona Sul, que é o transporte complementar urbano, que a população conhece como táxi lotação”, disse.

Presenças

Estiverem presentes na reunião, também, o vereador Lúcio Flávio, vice-líder da prefeita na Câmara, o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Hugo Esoj, o secretário municipal da Articulação, Parcerias e Investimentos, Fábio Uchôa, e o advogado Augusto Magalhães, que representa as cooperativas.

