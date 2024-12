Emília Corrêa anuncia mais três integrantes da sua equipe de governo

Através de suas redes sociais, a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), anunciou o nome de três novos integrantes que comporão seu governo a partir de janeiro de 2025. São eles: Paulo Márcio (Controle Interno), Sérgio Guimarães (Infraestrutura/EMURB) e Edna Amorim (Educação). Em vídeos gravados ao lado de cada auxiliar, a futura gestora destacou o perfil de cada pessoa, reforçando as características pessoais e os desafios das respectivas pastas.

“Dando continuidade à apresentação do nosso secretariado, tenho a alegria de anunciar para o cargo de Controlador Geral do município de Aracaju o amigo Paulo Márcio. Trata-se de um profissional altamente gabaritado, que dará segurança à nossa gestão em uma pasta extremamente importante, responsável pela regularidade das contas e pela boa execução do orçamento, entre outras ações. Agradeço a Paulo Márcio por aceitar esse convite e fazer parte da nova gestão para Aracaju”, relatou Emília ao anunciar quem ficará à frente do seu Controle Interno.

Dando sequência, a prefeita eleita anunciou como sua futura secretária de Educação a professora Edna Amorim. Segundo a prefeita eleita, trata-se de um nome que tem condições de “tocar todas as ações integrantes do nosso Plano de Soluções”. Ela completou, agradecendo à professora por aceitar o chamado: “Obrigada por aceitar o nosso convite, e vamos trabalhar juntas para fazer a Educação do município verdadeiramente inclusiva e eficiente”, completou.

Por último, foi a vez de anunciar Sérgio Guimarães como novo secretário de Infraestrutura a partir do ano que vem. Guimarães é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador e atua, aqui em Aracaju, na gestão de obras de concessão pública em vários estados do Brasil. “A infraestrutura de Aracaju requer um cuidado técnico especial, com a realização de obras de qualidade, sustentáveis e que atendam aos interesses dos aracajuanos. Para garantir esse padrão, fiz o convite a Sérgio Guimarães para que assuma a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Tenho certeza de que a pasta, que engloba a EMURB, será bem gerida nessa nova fase, garantindo uma marca da nossa gestão que é a transparência e o zelo com os recursos públicos”, ressaltou.

Conheça melhor o perfil de cada auxiliar anunciado hoje:

QUEM É PAULO MÁRCIO

Bacharel em Direito pela UFS; pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Estácio de Sá; pós-graduado em Gestão Estratégica em Segurança Pública pela UFS. É delegado da Polícia Civil há 25 anos, onde ocupou o cargo de delegado geral e corregedor geral.

QUEM É EDNA AMORIM

Formada em Geografia pela UFS; especialista em Gestão Escolar; advogada; especialista em Direito Administrativo; MBA em Direito Tributário; foi diretora de Educação de Aracaju; foi conselheira de Estado da Educação; e foi professora da Faculdade Pio X.

QUEM É SÉRGIO GUIMARÃES

Sérgio Guimarães é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador e atua com gestão de obras de concessão pública em vários estados do Brasil.

POR ASCOM/EMÍLIA CORRÊA