Emília Corrêa apresenta propostas em entrevista ao telejornal SETV2

Durante entrevista concedida ao telejornal SETV2, da TV Sergipe, a ccandidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), detalhou suas principais propostas para a capital sergipana, em uma possível administração, abordando temas como desigualdade social, inclusão, saúde e cultura.

Na oportunidade, Emília enfatizou sua preocupação com a desigualdade social e os programas de assistência. Segundo ela, é fundamental expandir e melhorar os serviços voltados para as populações mais vulneráveis, garantindo que todos tenham acesso a direitos básicos, especialmente nas áreas de saúde e educação.

A candidata também destacou seus planos para a comunidade LGBTQIAPN+, mencionando projetos que vão desde o acolhimento até a geração de emprego e renda para esse público. Emília afirmou que é essencial criar políticas inclusivas que combatam a discriminação e ofereçam oportunidades iguais para todos.

Já sobre a saúde animal, a candidata revelou seus planos para a criação de um hospital veterinário em Aracaju. O projeto visa proporcionar atendimento gratuito para animais de famílias de baixa renda, garantindo que a população possa cuidar de seus pets de maneira digna.

Em relação ao planejamento urbano, Emília reafirmou seu compromisso em atualizar e implementar o Plano Diretor da capital sergipana, “com foco na modernização da cidade e no desenvolvimento sustentável”.

A mobilidade urbana também foi destaque, com propostas para a implantação do sistema de BRT (Bus Rapid Transit), transporte público mais eficiente e com tarifas mais acessíveis, além de garantir a gratuidade para estudantes.

Na área cultural, Emília quer transformar a Fundação Cultural em um espaço voltado para os artistas locais, promovendo a cultura sergipana e ampliando oportunidades para a classe artística. “Nossa gestão será inclusiva e transparente, sem favorecimentos ou interesses particulares, e buscará fortalecer a cultura regional com eventos e projetos contínuos”, declarou.

Por Ascom/Por Uma Nova Aracaju