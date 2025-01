Emília Corrêa e Marcos Andrade levarão desfiles do natal para os bairros em 2025

Em uma noite memorável que reuniu cerca de três mil pessoas na praça Fausto Cardoso, Aracaju despediu-se oficialmente do Natal Iluminado 2024/25 na última segunda-feira (06). A cerimônia de encerramento contou com a presença de importantes autoridades locais, incluindo a prefeita Emília Correia, o vereador Levi Oliveira, além de diretores e conselheiros do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

O momento mais simbólico da noite em que houve o apagar das luzes da decoração natalina, que durante semanas encantou moradores e turistas da capital sergipana, foi a confirmação entre o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade e a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, da intenção de levarem os desfiles temáticos para os bairros de Aracaju. Em seu pronunciamento, o presidente do Sistema Fecomércio, Marcos Andrade, celebrou o êxito da oitava edição do evento, destacando as diversas atrações que marcaram a temporada, como a Vila do Natal Iluminado na Orla da Atalaia e os desfiles da parada “Um Sonho de Natal”, que não se limitaram apenas à capital, estendendo-se por diferentes pontos como Centro, Orla e Shopping Jardins, alcançando também nove municípios do interior do estado.

“Aqui foi que nasceu, há oito anos, a festa de natal de Aracaju e de Sergipe, criando um cartão-postal especial para o povo e um local de visitação obrigatória para os turistas. Nós startamos aqui a geração de emprego e renda para mais de duas mil pessoas nesse período, fortalecendo a economia solidária, a economia criativa, gerar renda para os trabalhadores. Mesmo com dificuldades, não deixamos de realizar o Natal Iluminado, nem os desfiles em Aracaju e interior, com a Orla recebendo mais de 200 mil pessoas no último desfile. Vamos, prefeita Emília, vamos levar os desfiles para os bairros de Aracaju”, pediu Marcos Andrade.

O compromisso foi firmado publicamente pela prefeita Emília Correia, que acolheu a proposta apresentada por Marcos Andrade de expandir os desfiles temáticos para os bairros de Aracaju na próxima edição, em 2025. Esta iniciativa promete democratizar ainda mais o acesso às festividades natalinas, levando a magia do Natal para diferentes regiões da cidade.

“Eu não vou perder a oportunidade de fazer parcerias com a Fecomércio, e a gente quer levar isso, com certeza, para os bairros de Aracaju, com a proposta que o presidente Marcos colocou aqui. Para mim, não será um desafio, será de contemplação dos bairros de Aracaju. Nós queremos levar isso para os bairros, queremos levar a movimentação da economia solidária, criativa. Nós queremos que vocês as rendas que vêm dessa economia, e com certeza podem contar com a gente”, acordou a prefeita Emília Corrêa.

O Natal Iluminado é uma realização do Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac, em parceria com o Governo de Sergipe e Prefeitura de Aracaju, com a participação dos patrocinadores Construtora Celi, Energisa, O Boticário, Discar, Duas Rodas, Viação Atalaia, Eneva e Banco do Nordeste – Governo Federal, além do apoio do Setransp e da Unoun Internet, que se consolidou como um dos principais eventos do calendário cultural de Aracaju, promovendo não apenas a celebração da data, mas também fomentando o turismo e o comércio local, além de proporcionar momentos de lazer e entretenimento para a população.

Texto e foto ascom Fecomércio