Prefeita Emília entrega 244 unidades habitacionais do Residencial Mangabeiras

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, realizou nesta quarta-feira, 11, a entrega de 244 moradias no Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres, situado no bairro 17 de Março. Do total de unidades, 232 seguem o modelo padrão e outras 12 foram projetadas com acessibilidade. Paralelamente à entrega das casas, a administração municipal promoveu ações voltadas à valorização e ao acolhimento do espaço, como o plantio de 150 árvores em toda a extensão do conjunto e a implantação de uma praça na quadra 15.

Durante a cerimônia de entrega, a prefeita destacou o significado do momento, reforçando o compromisso da gestão com o direito à moradia. “Esse momento gera em mim um sentimento de ser instrumento para entregar essas casas, que são o sonho de tanta gente. Espero que a gente consiga fazer isso cada vez mais, porque é um direito. O direito à moradia está sendo cumprido aqui. São famílias que estavam ansiosas por essa segunda etapa. E quero destacar o cuidado que tivemos com a vistoria das casas, algo que não era feito anteriormente. Agora, entregamos com zelo. Que vocês sejam muito felizes nessas casas”, declarou Emília Corrêa ao entregar as chaves às famílias beneficiadas.

A prefeita também anunciou que atenderá a um pedido da comunidade e mudará o nome da Reserva Extrativista das Mangabeiras. Segundo ela, um novo decreto está em construção, e a área levará o nome: Missionário Uilson de Sá.

A promotora de vendas Suliney Santana Santos expressou gratidão ao receber a chave da própria casa. “São 10 anos esperando por esse momento. Hoje é dia de gratidão”, afirmou. “Estou muito emocionada. A moradia é um sonho que às vezes parece inalcançável. Já entrei, conheci todos os cômodos, são bem distribuídos, com uma boa estrutura.”

Com a entrega de mais 244 unidades, o total de moradias chega a 1.316 já disponibilizadas. O investimento do projeto foi de R$ 124 milhões, sendo R$ 116,7 milhões oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e R$ 7,9 milhões repassados pelo município para o aluguel social. As unidades padrão têm 45,34 m², enquanto as acessíveis contam com 50,18 m².

Dignidade e bem-estar

Entre os novos moradores, a dona de casa Carla Graziele também comemorou a conquista. “Estou muito feliz e realizada. Esperei 13 anos e hoje fui contemplada. Essa casa traz tudo o que buscamos: tranquilidade, segurança e dignidade para cuidar dos nossos filhos”, disse. O pedreiro Edvaldo Rodrigues compartilhou da mesma alegria. “Muito emocionante e gratificante. Demorou, mas o dia chegou. Agora vamos trabalhar para cuidar da nossa casa”, disse ele, ao lado da esposa.

A secretária da Família e Assistência Social de Aracaju, Simone Valadares, ressaltou a importância da entrega. “É um momento muito importante, tanto para nós, da gestão, quanto para essas famílias que hoje conquistam sua moradia. São 244 famílias, vindas da antiga invasão das Mangabeiras, de outras ocupações ou que estavam há mais de 10 anos no programa de auxílio-moradia. Agora, finalmente, terão um teto digno.”

Simone destacou ainda a continuidade do apoio por meio do programa Pós-Morar. “Acompanhamos essas famílias por um período de seis meses a um ano, monitorando as condições das casas e do conjunto habitacional. Qualquer problema identificado é levado à gestão para que possamos resolver”, explicou.

Mais verde

A arborização do residencial também ganhou destaque na solenidade. Em ato simbólico, a prefeita Emília participou do plantio de uma muda, representando 150 já plantadas no local. “Arborização também é pensar na saúde e no bem-estar das pessoas”, afirmou. Entre as espécies utilizadas estão Ipê Roxo, Sibipiruna e Pau Ferro. A ação foi realizada pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) e o Horto Municipal.

