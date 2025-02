Emília faz visita técnica em terreno para construção de creche no Bugio

A prefeita Emília Corrêa realizou uma visita técnica em um terreno no Bugio para viabilizar a construção de uma creche pré-escola tipo 1, em parceria com o Governo do Estado, por meio do Programa de Apoio aos Municípios para a Expansão da Educação Infantil (AMEEI). O terreno visitado tem 2.400 metros quadrados e fica ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Bonfim, localizada na Rua Geny da Silva. A inspeção foi realizada com a participação do vice-prefeito Ricardo Marques, da secretária de Educação (SEMED), Edna Amorim, do secretário de Infraestrutura, Sérgio Guimarães, da coordenadora do programa AMEEI, Lívia dos Anjos Tavares, do diretor de Engenharia da Secretaria de Estado da Educação (SEED), Valdir Pinto, e da equipe do setor de engenharia da SEMED.

Na vistoria, foi constatada uma estação elevatória de esgoto próxima ao terreno. “A presença dessa estação pode impossibilitar a obra, segundo os engenheiros. Mas a equipe técnica já solicitou à Deso uma análise e estamos no aguardo desse parecer. Tenho fé que dará tudo certo. Há uma demanda muito grande por vagas de creche nas regiões do Bugio e Olaria; precisamos atender a essa necessidade dos pais, sobretudo dos que trabalham e não têm onde deixar as crianças”, disse Emília.

UMA NOVA ARACAJU

Para o operador de máquinas Gilson Barbosa, 52 anos, morador do Bugio há mais de 30 anos, a possibilidade de construção de uma creche na comunidade pode “aliviar a vida de muitos moradores que têm filhos”. “Durante todos esses anos que moro aqui, nunca foi construída uma creche. Se chegar uma, vai ser muito bom, vai ajudar muito. Espero que essa obra aconteça, porque vai ser algo nunca visto por aqui”, afirmou Gilson.

A empregada doméstica Marielda Conceição, 53 anos, mora no Bugio desde 1979. Ela diz que, quando teve os filhos, precisou parar de trabalhar para poder cuidar das crianças. “Eu não tive essa sorte de ter uma creche para colocar meus filhos, mas fico feliz se agora tiver, mesmo chegando tão tarde. Torço para que dê tudo certo”, almeja Marielda.

A creche pré-escola tipo 1 tem um valor de investimento de aproximadamente R$ 5 milhões – verba oriunda do Programa de Apoio aos Municípios para a Expansão da Educação Infantil (AMEEI). O equipamento pode atender até 316 crianças e possui uma estrutura completa para a formação educacional de crianças de 0 a 6 anos de idade. “Já realizamos o processo licitatório e as empresas vencedoras só estão no aguardo da liberação do terreno e da ordem de serviço para o início da obra de construção”, informou Valdir Pinto. Além dessa creche-escola tipo 1, será construída outra, do tipo 2, no Bairro 18 do Forte, onde a Prefeitura de Aracaju já viabilizou o terreno para a construção.

Durante a análise do terreno, a prefeita aproveitou a ocasião para visitar a Escola Municipal Manoel Bonfim – único equipamento educacional do município instalado no Bugio, inaugurado há mais de 20 anos. Acompanhada da diretora da escola, Karine Sales, a prefeita conheceu as salas de aula, o refeitório e a sala de professores. As crianças ficaram entusiasmadas com a presença da prefeita e fizeram questão de abraçá-la e demonstrar a admiração por ela. “Ficamos muito felizes com a visita da prefeita e mais ainda com a notícia da possibilidade de construção de uma creche bem vizinha à escola. Espero que tudo dê certo, pois será uma grande conquista para os pais do Bugio”, concluiu Karine.

Foto: Ronald Almeida