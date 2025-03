Emília Corrêa recebe visita institucional da Associação dos Procuradores Municipais

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu em seu gabinete, nesta terça-feira, 11, a visita institucional de representantes da Associação dos Procuradores Municipais de Aracaju (APMAJU).

Durante o encontro, a gestora destacou o papel essencial dos procuradores municipais na defesa dos interesses da cidade e na garantia da legalidade dos atos administrativos. “É fundamental manter essa relação institucional sólida e respeitosa, pois este alinhamento contribui para uma gestão eficiente e segura. Nossa gestão sempre vai prezar pela transparência e legalidade”, afirmou Emília Corrêa.

A prefeita ressaltou a necessidade de uma nova reunião para que as os procuradores conheçam as demandas da gestão. “Vamos marcar um encontro próximo, para que os procuradores possam estar a par das demandas da gestão e desta forma, nos ajudar com as questões relacionadas às categorias e outras situações do município. Nós temos pressa em resolver as situações que estão pendentes”.

Arício Andrade, presidente da APMAJU, agradeceu à prefeita pela abertura ao diálogo e destacou a importância da visita. “Essa é uma visita institucional muito significativa para nós, pois reforça a valorização da nossa categoria, apesar de hoje não estarmos aqui para tratar nada relacionado a isso. Estamos aqui hoje mais para dar as boas-vindas e agradecer por essa consideração da prefeita em nos receber, algo que infelizmente não acontecia na gestão passada”.

Na oportunidade, o presidente Arício apresentou a nova presidente eleita da APMAJU, Karine Pireddu, e a vice-presidente, Hermosa França, que assumirão a liderança da associação a partir desta quinta-feira, 13.

