Emília destaca ações para fortalecer o setor de bares e restaurantes em Aracaju

O setor de bares e restaurantes desempenha um papel crucial na economia de qualquer cidade, e em Aracaju não é diferente. Este segmento não apenas contribui significativamente para a geração de empregos, mas também impulsiona o turismo, promove a cultura local e dinamiza a economia urbana.

Reconhecendo essa importância, a pré-candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa, ouviu representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Sergipe sobre as demandas do setor na capital.

“Estou ciente da importância vital do setor de bares e restaurantes para a economia local. Meu compromisso é criar um ambiente favorável para que esses empreendimentos possam prosperar, gerando empregos e promovendo nossa cultura e gastronomia. Através de parcerias estratégicas, vamos fortalecer este setor e, consequentemente, nossa cidade”, ressaltou.

O presidente da Abrasel-SE, Bruno Dórea, agradeceu a iniciativa da pré-candidata em buscar a associação para ouvir suas necessidades, problemas e projetos. “Sabemos da importância de uma gestão parceria do setor. Restaurantes e bares estão em todos os lugares, envolvem muitas coisas, e quando são incentivados, quem ganha é toda a sociedade”, frisou Dórea.

“Seguimos dialogando com diversas camadas para a construção de uma nova Aracaju. Ouvi as demandas desses empreendedores, através da Abrasel, que tem contribuído muito com ideias e inovações para quem investe e sobrevive do setor, é fundamental. Temos muitos projetos para colocar em prática, sempre em parceria com as entidades, para viabilizar mais empregos e fomentar nossa economia”, destacou Emília Corrêa.

POR ASCOM/EC