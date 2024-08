Emília destaca compromisso com o aleitamento materno em seu Plano de Soluções

Hoje, 1º de agosto, tem início a Semana Mundial da Amamentação, que segue até o próximo dia 7. O tema da campanha 2024 é: “Fechando a lacuna: apoio à amamentação para todas”. A proposta é debater políticas que valorizem a mulher e a amamentação e sistemas de saúde favoráveis ao aleitamento materno, além de promover o respeito pela autonomia da mulher e pelo direito. Pesquisas comprovam que quanto mais pobre é a família, menos tempo o bebê recebe o leite materno.

Enquanto vereadora, a candidata à prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), já legislou sobre essa pauta na Câmara Municipal. Ela é autora de duas leis municipais: a 5.712/2023, que dispõe sobre a isenção das taxas de concursos públicos para as doadoras de leite materno no município; e a n. 4.541/2014, que dispõe sobre a criação do cadastro municipal amamentandos carentes intolerantes à lactose.

“Entendo que amamentar vai muito além de nutrir, é um ato de amor, carinho e profunda conexão entre mãe e filho. O aleitamento materno é o amor transbordando em forma de alimento”, reforça Emília.

PLANO DE SOLUÇÕES

A candidata também fez questão de estabelecer uma prioridade envolvendo a amamentação em seu Plano de Soluções na área de saúde. A proposta é credenciar Aracaju com o “Selo Cidade Amiga da Criança”, com incentivo ao aleitamento materno, desde o pré-natal, formando as equipes de agentes de saúde e todos os profissionais das UBSs, no manejo da amamentação.

“Iremos incentivar o aleitamento materno, desde o pré-natal, formando as equipes de agentes de saúde e todos os profissionais dos postos no manejo da amamentação. Dessa forma, estaremos cuidando dos nossos pequenos e prevenindo uma série de doenças”, afirma Emília Corrêa.

POR ASCOM-EC