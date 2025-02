Emília Corrêa destaca importância da participação feminina

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou nesta quarta-feira, 12, do painel Encontro de Prefeitas, Vice-prefeitas e Gestoras Municipais, atividade que faz parte do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas que acontece em Brasília. Emília destacou a importância da participação feminina na política e os desafios que as mulheres enfrentam nesse contexto.

“É fundamental que as mulheres sejam incentivadas e apoiadas para ocupar espaços de poder na política. Atualmente, temos apenas duas mulheres prefeitas em todo o Brasil, precisamos mudar essa realidade “, afirmou Emília Corrêa. “A falta de incentivo e suporte, especialmente dos partidos políticos, é um dos principais obstáculos para a participação feminina na política”, enfatizou.

A gestora também ressaltou a importância da dedicação e da força das mulheres para superar os desafios e alcançar os espaços de poder. “As mulheres são capazes de conquistar qualquer coisa que se propõe a fazer, desde que tenham a oportunidade e o apoio necessário”, afirmou.

Emília Corrêa compartilhou sua própria experiência como mulher na política, destacando os desafios que enfrentou para se tornar prefeita de Aracaju. “Sofremos violência política, violência de gênero e outros tipos de violência, mas isso não nos impediu de seguir em frente”, afirmou.

A prefeita deixou uma mensagem de esperança e inspiração para as mulheres. “Mulher, fique firme, seja forte e você alcançará seus objetivos. Estamos fazendo a diferença em Aracaju e vamos continuar trabalhando para que as mulheres tenham mais oportunidades e espaço na política”.

Texto e foto AAN