Emília e Ricardo apresentam Plano de Soluções durante convenção do PL

O Partido Liberal (PL) realizou a convenção partidária na noite dessa segunda, 22, confirmando os nomes de Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania) na disputa para Prefeitura de Aracaju (PMA) nas eleições deste ano.

O evento, realizado com entusiasmo e grande participação do público, aconteceu na própria sede do partido apresentando também 81 candidaturas a vereador. Além do PL, fazem parte da coligação o AGIR e a federação, formada pelo PSDB/CIDADANIA.

Na oportunidade, Emília pontuou alguns tópicos do Plano de Soluções, sendo a primeira candidata a apresentar um Plano de Governo. “Esta é a maior resposta à aqueles que diziam que Emília só critica e não apresenta saídas. Aqui estão as soluções para os problemas mais graves da cidade: saúde, transporte público, educação, inclusão, geração de emprego, enchentes, infraestrutura, entre tantos outros gargalos. Todos foram elaborados minuciosamente com participação ativa de técnicos especializados em diversas áreas, além, claro, da participação da população durante as andanças que fizemos pelos bairros de Aracaju”, frisou.

Ainda em sua fala, a candidata relembrou alguns percalços que passou até a consolidação daquele momento. “Nosso grupo foi uma construção. Tudo foi feito assim. Embora tivéssemos muitos fatores contra, seguíamos dialogando, e, acima de tudo, com Deus à frente de todas as decisões. Sempre desta maneira. Em tudo. Agora, meu coração está aberto para abraçar toda Aracaju, se assim Ele permitir. Vamos em frente. Chegou a hora de dar a resposta e furar a bolha do sistema. Estou pronta para enfrentá-los”, afirmou.

O vice-prefeito Ricardo Marques reforçou que não existe eleição ganha antes do resultado das urnas, pediu ainda mais empenho do povo para a construção de uma Nova Aracaju e destacou que a união dele e Emília irá possibilitar aos aracajuanos dias melhores. “Chegou a hora de avançarmos ainda mais. Nosso povo é aguerrido, merece uma cidade ofertando serviços de qualidade. Não é justo nem deve ser considerado comum, mendigar consultas em postos de saúde. Andar em sucatas denominadas de ônibus. Chegou a vez do povo ter voz na prefeitura”, acrescentou.

Texto/Foto: Ascom/EC