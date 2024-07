Emília e Ricardo visitam instituição na qual destinaram recursos das Emendas

A vereadora Emília Corrêa (PL) e o vereador Ricardo Marques (Cidadania) visitaram o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (IPAESE), onde juntos, destinaram recursos via emendas impositivas para o exercício de 2023. A instituição, que é uma escola especializada para surdos, foi contemplada com o valor de R$ 141.541,00 (Emília) e mais R$ 100 mil destinados pelo vereador Ricardo.

Com os recursos, o IPAESE vem passando por uma modernização da estrutura física. “Somos muito gratos por essas emendas dos vereadores. É um recurso muito importante para a instituição. Agora mesmo, a gente tá fazendo uma reforma no prédio, colocando ar-condicionado e televisão em todas as salas, porque os meninos são muito visuais. Além disso, estamos pintando a escola e construindo mais quatro salas para receber agora o pré-vestibular, que vamos começar no segundo semestre”, agradeceu Raul Silveira, presidente da IPAESE.

Para Emília, as emendas impositivas representam maior autonomia do parlamento na relação à população. “A gente tá tão feliz em ver a materialização das nossa emendas, de ver a coisa acontecendo. Essa autonomia do Parlamento é muito importante para a comunidade. E essa é uma instituição que faz um trabalho inclusivo e necessário para a comunidade surda”, ressaltou.

Ricardo destacou a importância da instituição na construção de ações que contribuem para a inclusão social. “É uma instituição séria, que cuida, que ensina, e luta pelos direitos e integração dos surdos no dia a dia”, disse.

EMENDAS IMPOSITIVAS

As emendas impositivas permitem que os vereadores destinem recursos orçamentários para atender necessidades específicas do município, sejam elas em obras, projetos ou instituições. Em Aracaju, cada parlamentar ficou responsável por indicar, para as diversas áreas da Administração Pública, o valor de R$ 1.295.400,00 (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil e quatrocentos reais).

Por Ascom/Emilia Corrêa