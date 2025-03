Emília entrega 140 bicicletas elétricas para a mobilidade urbana de Aracaju

Neste sábado, 22, a prefeita Emília Corrêa entregou 140 bicicletas elétricas de pedal assistido e a segunda remessa de 300 patinetes elétricos, sendo que o primeiro lote foi entregue no último dia 15. A entrega aconteceu na praça de eventos da Orla de Atalaia e foi realizada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e da Secretaria Municipal de Turismo (Setur).

Durante o evento, a prefeita Emília Corrêa testou uma das bicicletas e anunciou a ampliação do acesso ao uso dos patinetes e das bicicletas elétricas. “Esses equipamentos agora cobrem praticamente toda a cidade, permitindo deslocamentos desde a Praia do Viral até o Porto D’Antas, limite com o município de Nossa Senhora do Socorro. Essa ação reforça o compromisso da gestão em proporcionar qualidade de vida e modernizar a mobilidade urbana, posicionando Aracaju como referência em inovação e sustentabilidade”, afirmou a prefeita.

A iniciativa faz parte da parceria entre a Prefeitura de Aracaju e a empresa Jet, que operacionaliza os equipamentos, e não gera custos ao município. A SMTT realizará fiscalizações constantes para garantir o uso correto e seguro dos novos instrumentos. As bicicletas elétricas de pedal assistido não possuem acelerador. O ciclista, ao pedalar, aciona o motor que, automaticamente, impulsiona a bicicleta, tornando o movimento mais leve e confortável, principalmente em subidas.

Para o vice-prefeito Ricardo Marques, que também esteve presente e testou uma das bicicletas, a gestão da prefeita Emília Corrêa está trazendo uma verdadeira revolução na mobilidade urbana de Aracaju, alinhando a cidade com as grandes metrópoles do Brasil e do mundo. “Com a implantação de bicicletas elétricas, patinetes elétricos e com a proposta de também disponibilizar ônibus elétricos, a população aracajuana ganha não apenas alternativas de transporte mais modernas e sustentáveis, mas também novas opções de lazer e integração social”.

O secretário municipal de Turismo, Fábio Andrade, destacou a importância da iniciativa para o turismo. “Aracaju se equipara às principais cidades do mundo e do Brasil ao ter equipamentos como as bicicletas elétricas de pedal assistido. Esses equipamentos modernos oferecem uma alternativa para que o turista possa conhecer melhor, desfrutar e falar melhor de tudo o que temos a oferecer. Imagine o turista sair de um hotel, pegar um patinete ou uma bicicleta elétrica e ir até um dos nossos lindos bares de praia ao longo da nossa orla sul, percorrendo até 10 ou 15 quilômetros com baixo custo e aproveitando a brisa do mar? Esse é o diferencial da nossa gestão”.

O superintendente da SMTT de Aracaju, Nelson Felipe, também ressaltou a inovação trazida para a cidade. “As bicicletas de pedal assistido são mais uma inovação que a prefeita Emília trouxe para melhorar a mobilidade urbana. Já entregamos 300 patinetes e agora estamos trazendo mais 300. Com a entrega de 140 bicicletas hoje, em breve teremos mais. Os moradores e turistas poderão utilizar as bicicletas, seja para trabalho, lazer ou turismo. A Prefeitura de Aracaju está, de fato, trazendo qualidade de vida para o aracajuano”, concluiu.

As bicicletas possuem sistema de GPS e uma velocidade máxima de 20 km/h. Para utilizar os equipamentos, o usuário deve baixar o aplicativo da Jet, escanear o QR Code e iniciar o passeio. Ao finalizar o trajeto, o usuário pode deixar o equipamento em qualquer ponto de coleta autorizado.

O pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito, e o usuário tem a opção de contratar planos de assinatura mensal ou anual, que variam de R$ 14,99 a R$ 49,99, isentando a taxa de desbloqueio. Caso o usuário opte por não aderir a um plano, ele paga por minuto rodado, que a depender do dia da semana, o valor altera entre R$ 0,25 centavos e R$ 0,69 centavos, além da taxa de desbloqueio.

Foto: Karla Tavares/Secom