Emilia Corrêa: “estamos caminhando para uma nova era em Aracaju”

A prefeita de Aracaju, Emilia Corrêa (PL), publicou em sua página no instagram, na manhã deste sábado (25), que está atenta às reivindicações da população e que “mesmo estando em home, dando continuidade ao pós operatório, seguindo orientações médicas, estou atenta às demandas da nossa cidade”, escreveu a prefeita.

Em sua postagem, Emilia disse que “isso mostra que estamos caminhando para uma nova era em Aracaju”.

A prefeita concluiu afirmando que “receber feedbacks como esse, dos moradores do 18 do Forte, satisfeitos com o andamento da revitalização da Praça José Andrade Góes, certamente, mostra que estamos caminhando para uma nova era em Aracaju. Uma #NovaCidade”, disse Emilia.