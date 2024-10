Emília Corrêa intensifica agenda de campanha no final de semana

A candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), tem uma agenda intensa de campanha neste final de semana, com uma série de eventos estratégicos que visam fortalecer o contato direto com a população e reforçar suas propostas para a cidade.

A programação inclui atividades diversificadas, desde panfletagens e carreatas até entrevistas e lives, destacando o compromisso de Emília em estar presente em diferentes comunidades e ouvir as demandas dos aracajuanos.

Neste domingo (13), a agenda começa às 7h com uma visita à feira do bairro América, um espaço vital para o comércio local e a economia da cidade. Em seguida, às 8h, Emília participa de uma carreata no Bairro Américo, com concentração na Rua Acre, em frente à EMSURB, continuando seu esforço de mobilização e diálogo com os eleitores.

“Vamos manter essa proximidade com as aracajuanas e aracajuanos, ouvindo suas demandas e apresentando soluções concretas para os desafios de Aracaju”, destacou Emília.

POR ASCOM/COLIGAÇÃO “POR UMA NOVA ARACAJU”