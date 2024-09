Emília participa de sabatina com estudantes do Colégio Atheneu e apresenta propostas

A candidata à prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), acompanhada do vice, Ricardo Marques (Cidadania), participou, na manhã desta quinta-feira, 19, de uma sabatina com estudantes do ensino médio do Colégio Estadual Atheneu Sergipense.

O encontro teve como objetivo apresentar as propostas da chapa para temas fundamentais que impactam diretamente a juventude e a cidade. Entre os assuntos abordados, destacaram-se educação, saúde, transporte público, trabalho e renda, políticas voltadas para os jovens, mulheres e assistência social.

Durante a sabatina, Emília não apenas expôs suas propostas, como também aproveitou o momento para tirar dúvidas dos estudantes e dialogar diretamente com eles, abordando questões que afetam o dia a dia da juventude aracajuana.

A candidata ressaltou a importância desse tipo de diálogo direto com os alunos. “Esse contato olho no olho com vocês, jovens, é fundamental. Não basta apresentar ideias em debates ou redes sociais; estar aqui permite que eu ouça diretamente suas preocupações e explique detalhadamente meus planos para o futuro da nossa cidade”, afirmou a candidata.

Ela destacou ainda que esse diálogo com os estudantes oferece uma visão mais clara sobre as necessidades e angústias da juventude aracajuana, ajudando a moldar soluções reais para o futuro. “Conversar com os estudantes, entender suas angústias e sonhos, me dá ainda mais clareza sobre o que precisa ser feito. É nesse diálogo próximo que podemos construir soluções reais e duradouras para a educação e o futuro de cada um de vocês”, completou Emília.

Por Ascom/Coligação Por Uma Nova Aracaju