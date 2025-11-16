Emília prestigia segundo dia de Pré-Caju e reforça parceria que impulsiona a festa

A segunda noite de Pré-Caju 2025, maior prévia carnavalesca do país, levou uma multidão de foliões para a Avenida Santos Dumont, na Orla de Atalaia. A prefeita Emília Corrêa prestigiou o evento neste sábado, 15, reforçando o compromisso da Prefeitura de Aracaju com a realização de um dos maiores e mais tradicionais eventos do calendário cultural da capital.

Ao acompanhar a programação, Emília destacou o trabalho integrado das secretarias municipais e a importância da parceria entre o município e a organização do evento para garantir uma festa segura, estruturada e acolhedora para aracajuanos e turistas.

“O Pré-Caju é alegria, é tradição e é também desenvolvimento para Aracaju. A Prefeitura está presente garantindo organização, mobilidade, limpeza, saúde, acessibilidade e segurança. Essa é uma parceria que fortalece o evento e movimenta toda uma cadeia, toda a cidade”, declarou Emília.

Mais cedo, a prefeita acompanhou de perto as equipes municipais que atuam no circuito, desde os serviços de trânsito, segurança e transporte até os pontos de atendimento em saúde, além do reforço na limpeza urbana, a integração entre gestão pública e iniciativa privada é fundamental para o sucesso do Pré-Caju.

“Nosso trabalho é fazer com que quem vem para a avenida viva a festa com tranquilidade. Essa união entre Prefeitura e Pré-Caju mostra que quando somamos forças, Aracaju ganha ainda mais”, completou.

Para o idealizador do evento, Fabiano Oliveira, a parceria estabelecida com a Prefeitura de Aracaju tem sido fundamental para fortalecer a festa. “Quando o poder público e a iniciativa privada se unem, quem ganha é a cidade e os turistas. Essa parceria tem sido determinante para que o Pré-Caju continue oferecendo alegria, segurança e estrutura de qualidade. Estamos falando da maior prévia carnavalesca do país, temos 100% de lotação dos hotéis, mostrando sua força não apenas como festa, mas como um grande motor de desenvolvimento para Aracaju. O evento movimenta a rede de hotelaria, restaurantes, transporte, comércio, ambulantes e toda a cadeia do turismo, garantindo renda extra para centenas de trabalhadores”, pontuou.

Camarote Inclusão Aju

Garantindo acessibilidade, respeito e participação plena de pessoas no Pré-Caju, a iniciativa, desenvolvida pela Prefeitura de Aracaju, reforça o compromisso da gestão com uma cidade que acolhe e inclui.

O espaço contou com estrutura adaptada, equipe especializada, área reservada para acompanhantes e visão privilegiada do circuito, garantindo conforto e autonomia aos usuários.

“O Pré-Caju é de todos, e o Camarote da Inclusão Aju mostra que estamos avançando para que cada pessoa viva a festa com dignidade e segurança. Fizemos isso criando a primeira secretaria, e tem sido assim na prática, não ficamos só no discurso. E fomos além, que é um diferencial, destinamos um veículo exclusivo para transportar os PCDs do Terminal da Atalaia, até ao camarote com mais conforto”, destacou a prefeita.

Foto: Felipe Bass