Emília se compromete em zerar fila de espera por vagas em creches

Pré-candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), anunciou uma medida ousada e esperada por muitas famílias: a erradicação da fila de espera por vagas em creches na cidade. O anúncio foi feito durante conversa com mães em uma comunidade da cidade.

Atualmente, cerca de 2.300 crianças aguardam por uma oportunidade de acesso à educação infantil, situação que Emília considera inaceitável. “É inadmissível que em pleno século 21 ainda enfrentemos um déficit tão grande em um serviço tão essencial. As creches são fundamentais para o desenvolvimento das crianças e para a tranquilidade das mães, que, muitas vezes precisam optar entre trabalhar ou cuidar dos filhos por falta de vagas”, afirmou.

Mostrando que é possível, sim, fazer, a pré-candidata ressaltou que a proposta contida em seu Plano de Governo propõe dois fatores fundamentais: ação que inclui construção de novas creches e a formação de parcerias com organizações sociais. “Vamos iniciar pelo básico, instalar mais creches, priorizando, obviamente, as áreas com maiores demandas. Além disso, estabelecer parcerias com ONGs e outras instituições que já trabalham com a educação infantil, ampliando a capacidade de atendimento de forma rápida e eficiente”, explicou.

A oposicionista complementou destacando os múltiplos benefícios das creches para as famílias de uma forma geral. “Não estamos falando apenas de um ambiente onde as crianças recebem estímulos fundamentais para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Neste local acolhedor, que é uma extensão do lar, elas têm acesso a atividades educativas, alimentação balanceada e um ambiente seguro. Para essas mulheres, especialmente aquelas que são chefes de família, ter uma vaga na creche significa a possibilidade de trabalhar, estudar e melhorar a qualidade de vida de toda a família. Sem falar que estaremos investindo no futuro desses pequenos aracajuanos. Investir na educação infantil é investir em nossa cidade”, pontuou.

Por fim, Emília fez questão de mencionar que, esta bandeira é defendida por ela há bastante tempo, inclusive, com destinação de Emendas Parlamentares.

“É de minha autoria a Emenda 12/2023 que foi proposta à Lei Orçamentária Anual (LOA 2024), em que destina R$ 1 milhão, no exercício financeiro para ampliação de ofertas e vagas na educação vinculadas à creches. Nossa parte estamos fazendo. O problema está na execução”, concluiu.

Texto/Foto: Ascom/EC