Emília recebe atletas que representarão Aracaju em competição nacional de Judô

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu nesta terça-feira, 1º, os jovens atletas da Associação Amigos do Judô que embarcam rumo ao município de Aguaí, em São Paulo, para participar de um importante campeonato da modalidade. A visita foi marcada por um momento de gratidão, onde os atletas e seus familiares agradeceram pessoalmente o apoio recebido da gestão municipal. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), tem viabilizado a participação de atletas com ajuda de custo em viagens de competições nacionais e internacionais

Durante o encontro, a prefeita destacou a importância de investir na base esportiva como forma de inclusão e construção de futuro. “É uma alegria imensa poder apoiar nossas crianças e adolescentes em iniciativas como essa. Quando investimos no esporte, estamos também investindo em educação, disciplina, saúde e cidadania. Esses jovens que estão viajando agora para representar Aracaju são a prova de que, quando a gestão estende a mão, muita coisa boa pode acontecer”.

“Nós estamos aqui para garantir que o esporte chegue a todos os cantos da cidade, especialmente onde ele nunca foi prioridade. Esse é um direito. E é assim que vamos trabalhar: olhando para quem mais precisa, valorizando os talentos locais e apostando na transformação que o esporte pode trazer para a vida das pessoas. Investir no esporte é investir em futuro, em dignidade e em oportunidade”, afirmou Emília Corrêa.

O secretário municipal da Juventude e do Esporte, Aquiles Silveira, reforçou o compromisso da atual gestão com a democratização do acesso ao esporte. “A gestão de Aracaju tem uma finalidade clara: expandir o direito ao esporte e ao lazer em toda a cidade. Estamos apoiando atletas de associações, federações, ou seja, descentralizando o acesso ao esporte e levando oportunidades para quem mais precisa”.

“Agora, por exemplo, estão embarcando para São Paulo quatro atletas ali do Recanto da Paz, que desenvolvem um trabalho belíssimo. Estamos incentivando desde os atletas em formação até os de alto rendimento. É um trabalho importante, bonito e que vai fazer diferença na vida dessas crianças e adolescentes. Nosso compromisso é levar o esporte para todo Aracaju e, principalmente, para as comunidades que mais precisam desse apoio”, ressaltou.

Para quem vive a realidade do esporte na base, o impacto desse tipo de apoio é ainda mais significativo. Técnico da equipe e ex-atleta, Marcelo Vitor destaca a transformação que esse incentivo proporciona. “Eu sou técnico da equipe Amigos do Projeto Gideões, em parceria com o Recanto da Paz e o que eu percebo é que esse apoio da Prefeitura tem um valor imenso para a gente, porque facilita o acesso das crianças de baixa renda ao esporte, que muitas vezes é limitado por falta de recursos”.

“Quando eu era atleta, não tive essa oportunidade, pois participar de uma competição fora do estado era algo muito distante. A gente precisava fazer rifa, contar com doações, correr atrás de toda forma. Ver agora nossos meninos tendo essa chance, com tudo organizado, é emocionante. Eles estão tendo uma vivência que nós, professores, muitas vezes não tivemos. E isso transforma. Transforma o olhar deles para o esporte, para a vida, para o futuro. É esse tipo de incentivo que planta esperança e forma cidadãos melhores”, declarou Marcelo.

Os beneficiados com a ajuda da Prefeitura de Aracaju são os atletas Arthur Ezequiel Dacio Santos, Layla Sofia Alves de Jesus e Maria Gabriela Bayer dos Santos, acompanhados do técnico Marcelo Victor Santos Souza. A delegação embarca nesta terça-feira, dia 2 de julho, com retorno previsto para o dia 5.Foto: Karla Tavares/SecomPMA