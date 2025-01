PREFEITA EMÍLIA RECEBE DIRETORIA DO CRECI E REFORÇA O COMPROMETIMENTO COM O DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu na tarde desta terça-feira (1), no gabinete da Prefeitura de Aracaju, a diretoria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 16ª Região (CRECI 16ª Região /SE), que apresentou à gestora as demandas do setor, como atualização do Plano Diretor de Aracaju, revitalização do Centro de Aracaju, Programa Reurb e propostas que garantam às famílias aracajuanas complemento financeiro para entrada em financiamentos habitacionais.

André Cardoso, presidente do CRECI/SE, agradeceu à prefeita por recepcionar a diretoria e por ela se colocar à disposição para o diálogo. “A gente veio conversar, para que possamos fazer uma gestão mais participativa. Para que as categorias profissionais, que lidam no dia a dia com o mercado imobiliário, possam ser ouvidas e, na medida do possível, possamos, juntos, adotar medidas que incentivem o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população”, disse André

De acordo com Emília, o objetivo do CRECI está em harmonia com os da gestão municipal. “É muito importante comungar de boas ideias e da expertise desses profissionais. O CRECI trouxe aqui pra nós o que também está no nosso plano de soluções, no nosso plano de governo, como a questão de reviver o centro de Aracaju, atualizar o plano diretor, colocar em prática proposta como o Retrofit e tornar o sonho da casa própria mais real para as famílias Aracajuanas”, destacou Emília.

A prefeita também ressaltou que a Prefeitura de Aracaju está de portas abertas para dialogar e ouvir as categorias profissionais do município. “Essa atenção vai nos dar condições de acertar muito mais e, assim, chegar ao objetivo final, que é dar satisfação e dignidade e prestação de serviço à população aracajuana”, finalizou Emília. Na reunião também estavam presentes Alberto Garcez, Mônica Levita, Márcia Moreira e Rodrigo Calfa, diretores do CRECI/SE.

Foto Diane Queiroz