Emília reforça propostas com a construção de moradias em Aracaju

Levando em em consideração a estimativa, que, cerca de 40 mil famílias na capital sergipana não possuam uma casa própria, a questão habitacional em Aracaju passou a estar entre uma das prioridades da candidata à prefeitura da cidade, Emília Corrêa (PL), que tem um plano ambicioso para garantir novos investimentos nesse setor e mudar a realidade de milhares de famílias que ainda vivem de aluguel.

Uma das principais propostas de Emília, envolve buscar recursos e emendas parlamentares, além de viabilizar programas federais para financiar a construção de moradias populares. Ela também planeja destinar recursos do orçamento municipal para subsidiar essas construções, garantindo um lar digno e seguro à essas pessoas.

Entre as beneficiadas, estarão as consideradas famílias da Faixa 1, que contempla rendas de zero até R$ 2.850,00. A seleção ocorrerá por meio de um cadastro da prefeitura, conforme as regras estabelecidas pelo Ministério das Cidades e validadas pela CAIXA. A principal condição para participar do programa é a renda familiar. A prestação do imóvel pode ser simbólica ou de valor acessível, conforme as condições de cada família.

Além de olhar para as famílias mais vulneráveis, a proposta também contempla a faixa de renda acima de dois salários-mínimos. “Vamos firmar parcerias com o setor da construção civil para desenvolver imóveis com prestações acessíveis, ampliando o alcance do programa de habitação para diferentes faixas de renda e garantindo que mais pessoas possam sair do aluguel”, esclarece Emília Corrêa.

MORADIAS NO CENTRO

Outro ponto inovador da proposta está inserido no Projeto de Modernização do Centro, com ações de retrofits em prédios desocupados. “Através de parcerias com o setor privado, esses edifícios poderão ser adaptados para moradias, oferecendo uma solução para o déficit habitacional e, ao mesmo tempo, trazendo novos ares para a região central de Aracaju, modernizando a área e proporcionando habitação próxima ao trabalho para muitas famílias”, informa a candidata.

OBRA DE MULHER

Também preocupada em criar condições para a independência financeira das aracajuanas, Emília irá lançar o programa “Obra de Mulher”. Através dele, serão realizadas capacitações para as mulheres com foco no setor da construção civil, que carece de mão de obra especializada. “Essa iniciativa não apenas irá suprir a demanda das empresas, mas também promove o empoderamento feminino, oferecendo novas oportunidades de emprego e autonomia financeira para muitas cidadãs”, afirma Emília Corrêa.

