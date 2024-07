Emília relata drama de moradores que sofrem com canal em conjunto

Há décadas, os moradores do conjunto Médici, no bairro Luzia, vêm sofrendo com a falta de saneamento básico. Além do forte mau cheiro, quando chove, ruas ficam alagadas. A água invade residências, causando transtornos e levando doenças. O assunto foi abordado pela vereadora, Emília Corrêa (PL), no grande expediente da Câmara Municipal, nesta terça-feira, 16.

Da tribuna, Emília ilustrou sua fala com um vídeo onde mostra dialogando com a comunidade. Na gravação, que também está em suas redes sociais, um dos moradores disse que a própria população precisou se unir para fazer um elevado de 50cm. “Na última enchente, a água chegou a marcar as paredes”, reclamou.

A parlamentar criticou o descaso da gestão, que nunca se preocupou em solucionar o problema. “Isso acontece há décadas, e onde está a prefeitura? Eu falei com vários moradores, e quando chove, eles disseram que não dormem, porque sabem que suas casas serão inundadas. Isso precisa de um basta!”, destacou.

A oposicionista completou cobrando, mais uma vez, um posicionamento da administração diante da situação. “Aquele canal é velho, nunca foi cuidado, nunca se fez uma drenagem, algo que deveria ter sido feito com permanência. Tanta tecnologia que poderia ser usada para desobstruir aquele canal, medidas para arborizar o entorno, enfim, mas não vemos nada”, criticou.

SOLUÇÕES

Como pré-candidata a prefeita, Emília Corrêa tem se debruçado em um plano de governo que trate da revitalização dos canais de Aracaju. As ações estabelecem, por exemplo, a recuperação das juntas-emendas, reforço estrutural, recuperação dos guarda-corpos, além da construção de calçadas, passarelas, ciclovias, arborização, iluminação e acessibilidade.

Por Ascom/Emilia Corrêa