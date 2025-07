Emília Corrêa se reúne com moradores da Farolândia sobre melhorias no trânsito

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, se reuniu nesta quinta-feira, 3, com representantes de moradores da Farolândia para discutir soluções voltadas à melhoria do fluxo de veículos e ao reforço da segurança na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes. O encontro foi articulado com o apoio do promotor de Justiça do Ministério Público de Sergipe, Elias Pinho.

“A região do bairro Farolândia e do conjunto Augusto Franco é muito populosa, e a gente precisa avançar muito mais. Esse tipo de reunião é de uma legitimidade enorme, porque são representantes dos moradores, representantes daquelas pessoas que verdadeiramente sabem o que precisa ser feito. Então a gente ouve, mostra também os projetos que já existem aqui, para contemplá-los, mas a gente recebe informações que são preciosas para a gente acertar mais”, pontuou a prefeita Emília Corrêa.

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o bairro Farolândia reúne 41.116 moradores, superando a população de 65 municípios sergipanos. A região passou a concentrar importantes equipamentos urbanos, como centros comerciais, instituições de ensino, unidades de saúde e áreas de lazer, o que tem intensificado o fluxo de pessoas e veículos. Esse crescimento na circulação tem provocado impactos diretos na mobilidade, ampliando a necessidade de intervenções que garantam mais segurança e fluidez no trânsito local.

O promotor Elias Pinho destacou que o objeto básico da reunião é um pedido de implantação de um semáforo ou outra medida que dê segurança para o pedestre transitar nessa área. “A intenção é contribuir para melhorar a mobilidade da região”, avaliou.

Durante a reunião, o superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Nelson Felipe, ressaltou que a SMTT já acompanha a situação da região e estuda alternativas para melhorar a fluidez e a segurança no local, como a criação de novos acessos e cruzamentos. Ele explicou que uma proposta está sendo construída e será apresentada em breve à comunidade. “Nas nossas ações, temos buscado envolver os representantes das comunidades, apresentando a ideia e, caso seja aprovada, seguimos com a execução”, frisou.

Subsíndica de um condomínio da região, Elane Carvalho avaliou como produtiva a reunião com a prefeita. “O Ministério Público entrou em contato conosco, e viemos representar nosso condomínio e o bairro como um todo, com o objetivo de identificar as melhorias necessárias, principalmente no que diz respeito ao trânsito. Quem vive o dia a dia da região, utiliza transporte público, leva os filhos à escola, se desloca para o trabalho, conhece bem as carências existentes. Por isso, essa reunião foi muito positiva, porque deu voz a quem realmente sente as necessidades na prática. A prefeita nos acolheu, ouviu nossas demandas e se mostrou disposta a buscar soluções concretas para a população que utiliza esses espaços diariamente”, finalizou.

Presenças

Participaram da reunião o secretário municipal de Articulação, Parcerias e Investimentos, Fábio Uchôa, os promotores de justiça Fausto Valois e Alonso Gomes Campos Filho, além de representantes de condomínios e dos moradores.

Foto: Ronald Alemida/Secom PMA