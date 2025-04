Emília visita obras do Grupo Mix Mateus e destaca impacto na geração de empregos

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, visitou nesta quarta-feira, 2, as obras da nova unidade do supermercado Mix Mateus, na Avenida João Rodrigues, no bairro Industrial. Durante a visita, a prefeita destacou a importância do empreendimento para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico da cidade. A inauguração está prevista para o dia 8 de maio.

Segundo a prefeita, a chegada de novos investimentos amplia as oportunidades para os trabalhadores. “É uma grande obra que vai gerar muitos empregos para o nosso município. A construção já está movimentando a economia e beneficiando muitas pessoas. E quando as portas abrirem, serão cerca de 300 vagas diretas para a população de Aracaju. É trabalho, é oportunidade, é a nossa cidade crescendo com responsabilidade”, salientou Emília Corrêa.

O diretor de expansão do Grupo Mateus, Rogério Deodato, destacou o apoio do município nesse processo. “Estamos muito contentes por estarmos em Aracaju. Esta já é a nossa segunda loja na cidade, e a forma como o município tem nos recebido, além da agilidade nos processos, tem sido fundamental para conseguirmos cumprir os prazos e entregar mais esta unidade de varejo. Quanto mais unidades abrimos, mais conseguimos oferecer alimentos a preços competitivos, beneficiando diretamente a população”, disse.

Geração de emprego

Aracaju registrou crescimento na geração de empregos formais, atingindo um estoque anual de 193.153 postos de trabalho. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a capital sergipana teve saldo positivo na criação de vagas com carteira assinada, consolidando-se como o principal polo de empregabilidade do estado.

Os resultados apurados pelo Caged, referentes ao mês de fevereiro de 2025, apontam que Aracaju gerou mais de 1.163 empregos no período. Desse total, 1.396 foram no setor de serviços, 156 no setor da construção civil e 72 no setor de comércio. Além disso, a agropecuária obteve um saldo negativo de -3 e a indústria de -758, o que resultou em um saldo total de 1.163.

Foto: Felipe Bass/PMA