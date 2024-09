EMOÇÃO E ALEGRIA MARCAM O RETORNO DA 1ª TURMA DO PROGRAMA “SERGIPE NO MUNDO”; 30 PARTICIPARAM

O clima de expectativa, gratidão e alegria tomou conta do Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, neste domingo, 15. Pais, mães, professores, amigos e até torcida organizada estiveram no hall de desembarque para receber os 30 alunos que participaram do ‘Sergipe no Mundo’, Programa de Internacionalização da Rede Estadual de Ensino. Esta primeira turma embarcou no mês de agosto para Espanha (Sevilla), Irlanda (Waterford) e Inglaterra (Brighton) e retornou com uma grande bagagem cultural e aperfeiçoamento das línguas inglesa e espanhola.

“Foi incrível. Sem palavras para descrever todos os momentos que passei junto com meus colegas e todo conhecimento adquirido com outras culturas”, comemora a estudante Betyna Rocha, que viveu a experiência durante um mês em Brighton, na Inglaterra. “Foi uma experiência inesquecível. Tudo que vivi valeu muito a pena. Foi difícil segurar as lágrimas para despedir dos meus amigos e da família na Espanha. Dividi a casa com três colegas e tudo foi maravilhoso. Foi um grande aprendizado que levarei por toda minha vida, principalmente as amizades construídas. Parecia que a gente se conhecia há muitos anos”, afirma emocionada Letícia Batista, intercambista em Sevilla, Espanha.

A mãe de Letícia, dona Maria Isabel Ferreira Batista, do povoado Colônia 13, em Lagarto, estava no aeroporto com toda a família e levou cartazes para recepcionar a estudante do Colégio Estadual Luiz Alves de Oliveira. “Ela gostou muito e vendo minha filha feliz, também fico. Fiquei um pouco ansiosa, porém tranquila e segura com toda assistência que a equipe da Seduc nos deu desde o início. Foi uma grande experiência. Agora abraçar bastante, porque a saudade é enorme”, revela.

O sentimento de gratidão por toda experiência vivida pelos filhos no exterior estava nítido nos rostos dos familiares, enquanto aguardavam no saguão do aeroporto. Dona Luzivânia Santos, mãe de Jamile Santos, não escondeu a vontade de agradecer à família de Brighton, na Inglaterra, que recepcionou a filha durante um mês de intercâmbio. “Sou muito grata ao Governo de Sergipe e à Seduc por esta oportunidade dada aos jovens estudantes e tenho muita vontade de abraçar a família inglesa pela acolhida à minha filha. Estou muito feliz. Ela chorou não querendo voltar, achei engraçado. Gratidão é o nosso sentimento”, pontua.

O professor Givaldo Lima fez questão de ir ao aeroporto abraçar toda a turma e agradecer todo tratamento dado pela equipe da Seduc e da agência CI Intercâmbio. “É só felicidade. Muita felicidade. A emoção é tão grande, porque sabemos que esses meninos precisam dessa oportunidade, eles têm muita capacidade. Teve tantas pessoas engajadas no cuidado e no amparo deles, que se dedicaram para fazer o diferencial na vida deles. Temos nossos alunos como se fossem nossos filhos. Não temos palavras para descrever tamanha alegria”, afirma o professor.

Internacionalização

O Sergipe no Mundo é um programa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), que anualmente leva 100 estudantes para um intercâmbio internacional, sendo 50 por semestre. A próxima turma com 19 estudantes já está de viagem marcada, no dia 15 de novembro, para os Estados Unidos (Boston) e Canadá (Vancouver).

“Essa viagem marca um salto de qualidade na história da educação pública. Foi a primeira turma que, com investimento do Governo do Estado, foi além das salas de aulas sergipanas e passou por uma imersão cultural e linguística. O resultado dessa primeira experiência foi muito positivo e serve de estímulo para que mais jovens participem, queiram aperfeiçoar o idioma e a história, conhecer novas culturas e abrir horizontes para o futuro. Temos a certeza que cada jovem traz na bagagem muito conhecimento e grandes recordações para a vida”, destaca o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral.

Cada intercambista recebeu um kit composto de uma mala com capacidade de 23kg, um tablet, mochila, agasalho (blusão e calça), necessaire, porta-documentos, camiseta, squeeze e a bandeira de Sergipe. Andrey Barreto de Oliveira é estudante do Colégio Estadual Abelardo Barreto, de Tobias Barreto, e passou um mês em Waterford, na Irlanda. Foi a primeira vez que ele experimentou conhecer outras culturas. “Foi tudo novo para mim. Nunca tinha saído da minha cidade, andado de avião. Foi tudo incrível para minha vida. Aprendi muitas coisas novas. Participar do intercâmbio abrirá portas para o meu futuro. Terei amigos para toda a vida”, afirma Andrey, que recebeu o abraço caloroso da mãe, Terezinha Oliveira.

Para a professora Eliane Passos, diretora do Departamento de Apoio do Sistema Educacional da Seduc (Dase), que também foi fiscal da turma da Irlanda, a experiência deste primeiro momento superou todas expectativas. O programa Sergipe no Mundo, segundo ela, consolidase como política de internacionalização da educação básica. “Todo processo foi transparente, desde a concepção até a seleção. O programa Sergipe no Mundo, inicialmente, teve mais de 500 inscrições e 180 jovens classificados de acordo com edital público. Logo depois veio o sorteio público com os 50 nomes dos intercambistas, os primeiros encontros, a emissão de documentos e a entrega dos kits de viagem. A presença dos fiscais da Seduc nos países foi imprescindível para acompanhar passo a passo todos os detalhes, desde o embarque, conferência de documentos, visitas às residências, acompanhamento de aulas, certificações e muito mais. Foi um trabalho de muita responsabilidade para dar tranquilidade aos pais e segurança aos nossos estudantes, que retornam com novos horizontes e possibilidades”, detalha Passos.

Dona Maria Rosileide Lemos Costa é mãe de Cauê Ramon Costa, do município de Gararu. Ela foi com toda família receber o filho intercambista da Irlanda. Para ela, a saudade do filho foi grande, mas o sentimento de alegria ao vê-lo realizando o sonho superou as expectativas. “Chorei muito. Um misto de saudade e felicidade. Ele estava na Irlanda fazendo o que queria. Eu e minha família somos gratos pela oportunidade que a Seduc deu a ele e aos colegas, toda assistência, desde o começo até a estadia em outro país. A atenção, o cuidado e o acolhimento foram importantes neste processo. Estamos felizes”, agradece.

Foto: Seduc