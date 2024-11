Empossada a diretoria da Coopanest-SE para o biênio 2024/2025

Numa solenidade concorrida, que reuniu cooperados, familiares, autoridades e convidados, tomou posse a diretoria eleita para o biênio 2024/2025 da Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE). O evento aconteceu na noite de sábado, 23 de outubro, no Selma Duarte Eventos.

Deixando o cargo, Dr. Áley Newton Marinho declarou que ser presidente da Coopanest-SE foi um sonho que nasceu no segundo ano em que estava em Aracaju, no mandato de Dr. Marcos Albuquerque, quando foi do conselho técnico e começou a entender como era o funcionamento da cooperativa e se interessar.

“Quando cheguei ao cargo de presidente, já tinha alguns anos de experiência como tesoureiro e como vice-presidente, mas tive um grande desafio que era enfrentar o pós-pandemia. Precisamos então reorganizar as estruturas para poder suprir toda a demanda dos dois anos que passamos sem poder fazer as cirurgias necessárias para população”.

Ao passar o cargo para o colega Dr. José Eduardo de Assis Silva, destacou que a sensação é de dever cumprido e que sempre estará à disposição da nova diretoria.

Dr. José Eduardo, que já ocupou os cargos de secretário, tesoureiro e de vice-presidente por duas vezes, ressaltou que os anestesiologistas trabalham dentro de um sistema complexo.

“Os desafios vão desde a gestão de pessoas, no caso de sócios cooperados e também nossos funcionários, passando pela gestão de processos internos. Tudo isso tem ligação com a sustentabilidade do sistema de saúde no qual estamos inseridos. O contexto é de percepção de valor. E daí temos elos de ligação entre nós, nossos tomadores de serviços e nosso cliente final em comum, que é o paciente. Essa dinâmica vale para relações de negócios com o setor público tanto quanto o setor privado. Outro desafio é ter nossa função social cada vez mais visível junto à sociedade. Temos projetos sociais relevantes e queremos que sejam conhecidos e ampliados”.

