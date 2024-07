‘Empreendedorismo e edução são fontes transformadoras’: destaca Isaque Santos

O pré candidato a vereador por Socorro fala de mudanças, inclusão e crescimento profissional

Nossa Senhora do Socorro é um município brasileiro do Estado de Sergipe, localizado na Região Metropolitana, conhecida como Grande Aracaju, no leste do estado. É nessa cidade de grande expressão no cenário de Sergipe, que o empreendedor Isaque Santos lançou sua pré candidatura a Vereador. Ele enxerga em Socorro, um extraordinário potencial com grandes oportunidades de crescimento em todos os setores sócio econômicos.

“O povo socorrense é a maior riqueza de nosso município”, afirma. Isaque observa que as áreas a serem exploradas no município para o desenvolvimento e expansão do mercado de trabalho é tão grande, que é possível fazer uma longa lista de setores a serem trabalhados.” Temos um potencial industrial, na área de habitação, comércio e tantas outras de grande relevância”, considera o pré candidato. Isaque destaca ainda, a importância de desenvolver projetos, que, de fato, beneficiem a população.

Ele afirma que sempre apostou na educação como fonte de transformação. “Meus projetos sempre foram ligados a essa área, e quando pensamos no social,devemos lembrar que a geração de empregos renda, passa pela capacitação. Então, meus principais projetos, estão ligados a inclusão social, a educação, a capacitação, a segurança alimentar e a geração de renda para as famílias”, assegura. E nesse viés que Isaque observa que em sua caminhada vem buscando viabilizar o acesso ao ensino superior para os jovens, combatendo a desigualdade social, com distribuição de cestas básicas e oferta de curso s gratuitos de capacitação para desempregados.

Empreendedorismo

Como empreendedor, que é, Isaque Santos acredita na força do próprio negócio, em que as pessoas possam desenvolver suas habilidades e ganhar seu dinheiro com seu próprio investimento. “Pensando em capacitar as pessoas tenho planejado várias oficinas e workshops para fomentar o empreendedorismo nos socorrense”, ressalta o pré candidato.

Diálogo – Para promover ações em prol da juventude, Isaque propõe o diálogo com os empresários e parceiros para implementar projetos onde a juventude possa ter maior acesso ao mercado de trabalho. “Lembrando que ser jovem, não tem a ver com a idade e sim com o estado de espírito, logo, os jovens com uma vida mais extensa, também serão contemplados”, conclui Isaque Santos.

Foto assessoria

Por Suzy Guimarães