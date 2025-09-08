EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA CRIATIVA MARCARAM A FEIRA DO CAJU DA 3ª TURMA DO EMPREENDER PRA FRENTE

O evento reuniu cerca de 80 mulheres no Caju Hub, em Aracaju, e celebrou o encerramento de mais uma turma do programa de formação para mulheres

A cada edição, a Feira do Caju tem se consolidado como um espaço de exposição e valorização da economia criativa e do protagonismo feminino. Realizada na última sexta-feira, 5, no Caju Hub, na Orla da Atalaia, a feira apresentou os trabalhos das formandas da terceira turma do Programa Espaço Empreender Pra Frente, iniciativa voltada a mulheres em situação de vulnerabilidade social e artesãs. O programa, fruto da parceria entre o Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase), a Fundação Dom Cabral, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Movimento Bem Maior, além da Prefeitura de Aracaju e do Governo do Estado, já formou 120 mulheres e prevê chegar a 160 até o fim do ano.

Para a gestora de inovação do Inovase e educadora social da Fundação Dom Cabral, Gabriela Rezende, o evento foi um marco de celebração. “É com muita alegria que chegamos ao encerramento de mais uma turma do projeto Empreender Pra Frente. Já chegamos a 120 mulheres formadas e a expectativa, até o final deste ano, com mais uma turma que abriremos, é chegar a 160 mulheres aqui no Caju Hub. Hoje, tivemos por volta de 80 mulheres participando da Feira do Caju, uma vez que, para se formarem, elas participam da feira para gerar renda e aplicar todos os conhecimentos que tiveram ao longo da formação”, destacou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e da Tecnologia de Aracaju, Dilermando Júnior, destacou o impacto positivo da iniciativa. “Essas empreendedoras puderam expressar aquilo que elas têm de melhor, despertando uma sensação de grande conquista. Além também de poderem levar para casa sustento, desenvolvimento e proporcionar que suas famílias tenham melhores condições de vida através do empreendedorismo”, disse.

A confeiteira Suzinete Dias, dona da marca Suzi Cake Delícias e Sabores, sente que teve uma verdadeira transformação pessoal e profissional após participar da formação. “Senti que o programa tem um leque capaz de fazer com que nossas mentes se abram para o empreendedorismo e para trazermos aquilo que temos dentro de nós para nossos negócios, e sinto que a Suzi de agora, pós formação, está determinada a impulsionar e crescer cada vez mais”, enfatizou.

Visitando Sergipe pela primeira vez, a turista Andreia Nogueira, de Brasília, também ficou surpresa ao conhecer a feira. “A minha irmã passou por aqui e nos avisou sobre a feira, é maravilhoso ver mulheres empreendendo. Precisamos cada vez mais vê-las ocupando esses lugares, e aqui eu vi um pouco de tudo”, ressaltou.

Já Geane Trindade, da marca Geane Trindade Amoras, enfatizou a confiança adquirida durante o curso. “Amo fazer aromas e, através de uma amiga minha, pude me inscrever e sinto que agora consigo falar mais da minha marca e mostrar o verdadeiro potencial que ela tem, sei que vou levar essa formação para toda a minha vida”, disse.

Obará Comunicação Integrada – Foto: Marcos Panxão