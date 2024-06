EMPREENDIMENTO ONDE FUNCIONAVA O RESTAURANTE COCO SERGIPE É ALVO DE VANDALISMO NA ORLA DA ATALAIA

O empreendimento onde funcionava o restaurante Coco Sergipe, na Orla da Atalaia, foi alvo de vandalismo na tarde deste sábado (29), causando danos que já estão sendo avaliados. O caso foi encaminhado para as autoridades.

Em nota, a direção da empresa diz que “gostaríamos de informar que o estabelecimento está atualmente fechado e que novos projetos já estão em andamento com inauguração prevista para outubro, visando dar ainda mais vida ao espaço gastronômico já conhecido e querido por todos os sergipanos”.

O comunicado conclui dizendo que “agradecemos a compreensão, o apoio contínuo dos amigos e estamos tomando todas as medidas necessárias para garantir a recuperação do local. Em breve, compartilharemos mais detalhes sobre as novidades”, diz a nota assinada pela direção do Coco Sergipe.