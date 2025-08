Empregabilidade aumentou 44% em relação ao ano passado em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), comemora o crescimento na empregabilidade apontado para o mês de junho de 2025. Fazendo um comparativo entre o mesmo período de 2024, Aracaju teve um saldo positivo de 44,06% nas admissões neste ano, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

De acordo com os dados divulgados, Aracaju registrou 6.995 admissões e 5.988 desligamentos no mês de junho, resultando em um saldo positivo de 1.007 novos postos de trabalho com carteira assinada. Esse desempenho representa um crescimento de 44,06% em relação ao saldo obtido no mesmo mês do ano anterior, quando foram criadas 699 vagas formais.

Os dados do mês de junho de 2025 em relação ao setor de Serviço também podem ser atribuídos à intensa movimentação da capital sergipana durante os festejos juninos descentralizados, um período em que o turismo se aqueceu e a geração de renda ganhou um fôlego extra.

Mais do que números, o avanço no mercado de trabalho reflete uma estratégia bem definida da gestão da prefeita Emília Corrêa, apoiar quem empreende e promover capacitação para quem busca uma colocação, além de atrair novos investimentos para a cidade. “O nosso foco é construir um ecossistema favorável ao desenvolvimento econômico. Atuamos em diversas frentes, com programas de estímulo à inovação, capacitação profissional e articulação com o setor produtivo”, cita o secretário da Semde, Dilermando Júnior.

Fundat na mediação do emprego

O saldo positivo fortalece e comprova que a gestão caminha em passos firmes e assertivos a fim de promover qualificação e oficinas de inovação em tecnologia na tendência que o mercado exige, levando cada vez mais as Unidades de Qualificação Profissional (UQP) para perto das comunidades. Os serviços da Fundat são ofertados nas cinco unidades espalhadas pela capital.

Além disso, a prefeitura de Aracaju, por meio da Fundat, tem buscado fortalecer parcerias entre o setor público e a iniciativa privada, com objetivo de fomentar um ambiente favorável à geração de empregos e valorização da mão de obra local.

A presidente da Fundat, Melissa Rollemberg explica que a atuação estratégica da Fundação visa não apenas capacitar profissionais, mas também estimular a confiança dos empreendedores na contratação de pessoas qualificadas, impulsionando o desenvolvimento econômico e social da cidade. “Acreditamos que unir esforços com o setor produtivo é essencial para transformar vidas por meio da qualificação profissional e essa mediação é muito importante para a população que procura a Fundat em busca de vaga de emprego”.

A aluna Lícia dos Santos é um dos muitos exemplos desse impacto positivo. “Somos privilegiadas, fomos capacitadas pela Fundat e ainda recebemos o apoio para empreender, somos instruídas a lidar com o público e perder a vergonha de vender”, disse. Iniciativas como a de Lícia complementam os avanços registrados nos dados do Caged, reforçando que a qualificação, o incentivo ao empreendedorismo e o vínculo com a comunidade são pilares que impulsionam o desenvolvimento econômico e social da capital sergipana.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA