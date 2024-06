Emprego: “A juventude aracajuana caminha sem perspectiva”, afirma Breno

Na quarta-feira, 26, o vereador Breno Garibalde utilizou o pequeno expediente da Câmara de Aracaju para trazer a tona a falta de iniciativas como o Programa Primeiro Emprego e Jovem Aprendiz na gestão do município de Aracaju.

“A empregabilidade dos jovens é um tema que eu venho defendendo desde o início do mandato. Mas, o grande problema é que a prefeitura não tem nenhuma iniciativa nesse sentido. É uma pauta super importante e precisa ser tratada com prioridade. Já no âmbito estadual, o governo do Estado faz um bom trabalho nesse sentido. Inclusive gostaria de parabenizar o secretário Jorge Teles pelas ações desenvolvidas em prol desses jovens”, declarou o vereador.

Breno expôs uma realidade preocupante na capital sergipana. A grande quantidade de jovens aracajuanos que não estuda e nem trabalha. “Muitos desses jovens estão nas ruas, sem ocupação, e por isso, é necessário incentivar ações como o Primeiro Emprego e Jovem Aprendiz para que esse público se capacite e entre no mercado de trabalho”, complementou o parlamentar.

Trabalho com catadores

Ainda em seu discurso no plenário da CMA, o vereador falou sobre o trabalho realizado pela Emsurb com os catadores de material reciclável, durante a realização do Forró Caju.

“Queria aproveitar o período junino para parabenizar a Prefeitura de Aracaju pela realização do Forró Caju, como também a Emsurb pelo trabalho realizados com os catadores, durante o evento. São trabalhadores invisibilizados e que precisam muito de apoio”, pontua o parlamentar.

O vereador acrescentou que, no primeiro dia de Forró Caju foram coletadas 7.5 toneladas de lixo.

“É uma quantidade muito grande de resíduos. Então, precisamos ter consciência para saber o que estamos consumindo, de onde vem, para onde vai. Se cada um fizer sua parte, de juntar suas latinhas e entregar para os catadores, vai ajudar muito. Inclusive, a cooperativa Care está com um container na festa para receber esse material e pagando na hora aos catadores. São iniciativas como essa que a gente precisa incentivar cada vez mais”, concluiu Breno Garibalde.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Gilton Rosas