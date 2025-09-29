Emprego: confira as vagas disponibilizadas pela Fundat nesta segunda-feira

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta segunda-feira (29).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.
Vagas para ampla concorrência:
Consultor externo
Ensino médio completo
Sem experiência
Curso: atendimentos e vendas, disponibilidades para viagens
Empresa localizada no bairro Suíça
Vendedora
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Atendente de lanchonete
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Pedreiro
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Atalaia
Gerente comercial
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de encanador hidráulico
Alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Auxiliar de almoxarife
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Eletricista predial
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso de eletricista, certificação em NR 10 válida
Empresa localizada no bairro Farolândia
Representante comercial (vaga para PJ)
Alfabetizado sem experiência
Empresa localizada no bairro Luzia
Atendente de restaurante
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Marcos freire 1
Cozinheiro
Alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Estoquista
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Mecânico de manutenção de máquinas
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso em eletromecânica, possuir CNH B
Empresa localizada no bairro Industrial
Vagas para pessoa com deficiência (PcD):
Mestre de instalações
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Representante de atendimento
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Marcos freire 2
Porteiro
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Servente de obras
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jabotiana
Pedreiro
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jabotiana
Confira os pontos de atendimento da Fundat:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.
Ascom Fundat