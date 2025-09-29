Emprego: confira as vagas disponibilizadas pela Fundat nesta segunda-feira

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta segunda-feira (29).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência:

Consultor externo

Ensino médio completo

Sem experiência

Curso: atendimentos e vendas, disponibilidades para viagens

Empresa localizada no bairro Suíça

Vendedora

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Centro

Atendente de lanchonete

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Pedreiro

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Atalaia

Gerente comercial

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de encanador hidráulico

Alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Auxiliar de almoxarife

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Eletricista predial

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Curso de eletricista, certificação em NR 10 válida

Empresa localizada no bairro Farolândia

Representante comercial (vaga para PJ)

Alfabetizado sem experiência

Empresa localizada no bairro Luzia

Atendente de restaurante

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Marcos freire 1

Cozinheiro

Alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Estoquista

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Mecânico de manutenção de máquinas

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Curso em eletromecânica, possuir CNH B

Empresa localizada no bairro Industrial

Vagas para pessoa com deficiência (PcD):

Mestre de instalações

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Representante de atendimento

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Marcos freire 2

Porteiro

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Servente de obras

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jabotiana

Pedreiro

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jabotiana

Confira os pontos de atendimento da Fundat:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.

