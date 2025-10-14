Emprego: confira as vagas disponibilizadas pela Fundat nesta terça-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça-feira (14).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio, UQP do bairro Santa Maria e UQP do bairro Mosqueiro. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.
Vagas para ampla concorrência:
Vendedor (temporário)
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
Vendedor (temporário)
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
Cozinheiro
Ensino fundamental completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Castelo Branco
Auxiliar de serviços gerais
Ensino médio completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade de horário e finais de semanas
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Cozinheiro
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado filho
Motorista entregador
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Preferencialmente residir no bairro Santos Dumont
Possuir CNH B
Empresa localizada no bairro Santos Dumont
Auxiliar de mecânico automotivo
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Mecânico automotivo
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Polidor de veículos
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Getúlio Vargas
Auxiliar de Cozinha
Ensino fundamental completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Farolândia
Garçom
Ensino Médio Completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Gerente de restaurante
Ensino Médio Completo
Com experiência comprovada CTPS
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Vendedora
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Estoquista
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Coroa do meio
Vagas para pessoa com deficiência (PcD):
Porteiro
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Atendente clínico
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins.
Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!
Confira os pontos de atendimento da Fundat:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
UQP do bairro Mosqueiro – das 7h às 17h.
Ascom Fundat