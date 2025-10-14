Emprego: confira as vagas disponibilizadas pela Fundat nesta terça-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça-feira (14).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio, UQP do bairro Santa Maria e UQP do bairro Mosqueiro. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência:

Vendedor (temporário)

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Centro

Cozinheiro

Ensino fundamental completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Castelo Branco

Auxiliar de serviços gerais

Ensino médio completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade de horário e finais de semanas

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Cozinheiro

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado filho

Motorista entregador

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Preferencialmente residir no bairro Santos Dumont

Possuir CNH B

Empresa localizada no bairro Santos Dumont

Auxiliar de mecânico automotivo

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Mecânico automotivo

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Polidor de veículos

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Getúlio Vargas

Auxiliar de Cozinha

Ensino fundamental completo

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Farolândia

Garçom

Ensino Médio Completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Gerente de restaurante

Ensino Médio Completo

Com experiência comprovada CTPS

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Vendedora

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Centro

Estoquista

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Coroa do meio

Vagas para pessoa com deficiência (PcD):

Porteiro

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Atendente clínico

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins.

Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!

Confira os pontos de atendimento da Fundat:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h

UQP do bairro Mosqueiro – das 7h às 17h.

