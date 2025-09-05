Emprego: confira as vagas disponiblizadas pela Fundat nesta sexta-feira

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego sexta-feira, 5.

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.

Vagas de ampla de concorrência:

Consultor Óptico

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Analista de sistema

Ensino superior cursando

Com experiência comprovada em CTPS

Curso técnico em eletrônica

Empresa localizada no bairro Suíça

Estágio em engenharia

Ensino técnico ou superior cursando em engenharia elétrica, eletrônica, biomédica, mecatrônica ou áreas afins

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Técnico em eletrônica

Ensino médio completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Curso técnico em eletrônica

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Gerente comercial

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Pedreiro

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Disponibilidade para trabalhar em altura

Empresa localizada no bairro Centro

Cozinheiro

Alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Atalaia

Cozinheiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Confeiteiro

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Salgado Filho.

Garçom

Ensino médio incompleto ou trancado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Cozinheiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Vendedor

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Pedreiro

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Atalaia

Cozinheiro

Ensino fundamental completo

Com experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade para trabalhar das 4h às 12h ou 8h às 16h

Empresa localizada no bairro Atalaia

Vagas para pessoa com deficiência (PcD):

Servente de obras

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro 18 do Forte

Servente de obras

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Servente de obras

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Industrial

Confira os pontos de atendimento da Fundat:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.

