Emprego: confiras as vagas disponibilizadas pela Fundat nesta segunda, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta segunda-feira, 6.
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio, UQP do bairro Santa Maria e a UQP do bairro Mosqueiro. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência:
Vendedora
Ensino médio completo
Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Facilidade com redes socias
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Vendedora
Ensino médio completo
Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Manicure
Alfabetizado
Com experiência sem ser comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Suíssa
Vendedor de certificados digitais
Ensino médio completo
Com experiência sem ser comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro São José
Cozinheiro(a)
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Auxiliar de Açougue
Ensino médio completo
Com experiência sem ser comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Grageru
Repositor
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Grageru
Recepcionista de hotel
Ensino médio completo
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Conhecimento em informática
Vaga afirmativa para mulheres
Preferencialmente candidatas que residam em Aracaju
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Pintor
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Auxiliar de cozinha
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Castelo Branco
Repositor de material de construção
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Conjunto Jardim
Vagas para pessoa com deficiência (PcD):
Pedreiro
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jabotiana
Almoxarife
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Servente de obras
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jabotiana
Atendente clínico
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Confira as unidades de atendimento da Fundat
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
UQP do bairro Mosqueiro – das 7h às 17h.
Ascom Fundat