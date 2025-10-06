Emprego: confiras as vagas disponibilizadas pela Fundat nesta segunda, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta segunda-feira, 6.

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio, UQP do bairro Santa Maria e a UQP do bairro Mosqueiro. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência:

Vendedora

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Facilidade com redes socias

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

Vendedora

Ensino médio completo

Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Centro

Manicure

Alfabetizado

Com experiência sem ser comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Suíssa

Vendedor de certificados digitais

Ensino médio completo

Com experiência sem ser comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro São José

Cozinheiro(a)

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Auxiliar de Açougue

Ensino médio completo

Com experiência sem ser comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Grageru

Repositor

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Grageru

Recepcionista de hotel

Ensino médio completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Conhecimento em informática

Vaga afirmativa para mulheres

Preferencialmente candidatas que residam em Aracaju

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Pintor

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Auxiliar de cozinha

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Castelo Branco

Repositor de material de construção

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Conjunto Jardim

Vagas para pessoa com deficiência (PcD):

Pedreiro

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jabotiana

Almoxarife

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Servente de obras

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jabotiana

Atendente clínico

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Confira as unidades de atendimento da Fundat

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h

UQP do bairro Mosqueiro – das 7h às 17h.

Ascom Fundat