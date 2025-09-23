Emprego: Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta terça-feira em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça-feira, 23.

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência:

Auxiliar de cozinha

Alfabetizado

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Luzia

Estoquista

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Pedreiro

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de departamento pessoal

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Supervisor de operações (área de alimentos)

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de loja (material de construção)

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Garçom

Ensino fundamental completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Aruana

Auxiliar de cozinha

Ensino fundamental completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Aruana

Auxiliar de cozinha

Não alfabetizado

Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Castelo Branco

Estagiário em engenharia civil

Ensino superior cursando

Sem experiência

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Marcos freire 1

Carpinteiro

Não alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Representante comercial (vaga para PJ)

Alfabetizado sem experiência

Empresa localizada no bairro Luzia

Estágio

Ensino médio cursando

Sem experiência

Disponibilidade para estudantes do turno noturno

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de cozinha

Ensino fundamental incompleto ou trancado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Ponto Novo

Mecânico de manutenção de máquinas

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Curso em eletromecânica, possuir CNH B

Empresa localizada no bairro Industrial

Vagas para pessoa com deficiência (PcD):

Servente de obras

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jabotiana

Auxiliar administrativo

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jabotiana

Pedreiro

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jabotiana

Atendente clínico

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Servente de obras

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Aeroporto

Servente de obras

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Industrial

Assessor de vendas

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Centro.

Confira os pontos de atendimento da Fundat:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.

