Emprego: Fundat disponibiliza novas vagas nesta quarta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira, 1º de outubro.
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio, UQP do bairro Santa Maria e a UQP do bairro Mosqueiro. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.
Vagas para ampla concorrência:
Repositor de material de construção
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Conjunto Jardim
Vendedor
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Consultor externo
Ensino médio completo
Sem experiência
Curso: atendimentos e vendas, disponibilidades para viagens
Empresa localizada no bairro Suíça
Atendente de lanchonete
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Gerente de vendas
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de almoxarife
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Vagas para pessoa com deficiência (PcD):
Cuidador infantil
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Confira os pontos de atendimento da Fundat:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
UQP do bairro Mosqueiro – das 7h às 17h.
Ascom Fundat