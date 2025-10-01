Emprego: Fundat disponibiliza novas vagas nesta quarta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira, 1º de outubro.

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio, UQP do bairro Santa Maria e a UQP do bairro Mosqueiro. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência:

Repositor de material de construção

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Conjunto Jardim

Vendedor

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Consultor externo

Ensino médio completo

Sem experiência

Curso: atendimentos e vendas, disponibilidades para viagens

Empresa localizada no bairro Suíça

Atendente de lanchonete

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Gerente de vendas

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de almoxarife

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Vagas para pessoa com deficiência (PcD):

Cuidador infantil

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Confira os pontos de atendimento da Fundat:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h

UQP do bairro Mosqueiro – das 7h às 17h.

Ascom Fundat