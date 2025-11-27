Emprego: Fundat disponibiliza novas vagas nesta quinta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira, 27. Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta quinta-feira, dia 27
Auxiliar de cozinha
Ensino fundamental completo
com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Olaria
Cozinheira
Alfabetizado
com experiência comprovada em CTPS
vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Luzia
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
com experiência sem comprovação em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Farolândia
Garçom/ garçonete
Não alfabetizado
com experiência comprovada CTPS
Empresa localizada no bairro Atalaia
Cozinheira
Não alfabetizado
com experiência comprovada CTPS
vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Atalaia
Operador de caixa
Ensino médio completo
com experiência sem comprovação em CTPS
Conhecimentos em sistema PDV
Empresa localizada no bairro Luzia
Auxiliar de acabamento gráfico
Ensino Médio Completo
com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
conhecimento com CorelDRAW OU CNC Laser será um diferencial
Empresa localizada no bairro Siqueira campos
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade de horário e finais de semanas
vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade de horário e finais de semanas
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Cozinheiro (a)
Ensino fundamental completo
com experiência sem comprovação CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Saladeira
Ensino fundamental completo
com experiência sem comprovação CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de cozinha
Ensino fundamental completo
com experiência sem comprovação CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Assistente administrativo
Ensino superior cursando em administração
direito ou contábil
sem experiência
Empresa localizada no bairro Industrial
Compareça a um dos pontos de atendimento da FUNDAT:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
Informações: (79) 3179-1331
Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.
Ascom Fundat