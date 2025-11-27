Emprego: Fundat disponibiliza novas vagas nesta quinta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira, 27. Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência para esta quinta-feira, dia 27

Auxiliar de cozinha

Ensino fundamental completo

com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Olaria

Cozinheira

Alfabetizado

com experiência comprovada em CTPS

vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Luzia

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

com experiência sem comprovação em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Farolândia

Garçom/ garçonete

Não alfabetizado

com experiência comprovada CTPS

Empresa localizada no bairro Atalaia

Cozinheira

Não alfabetizado

com experiência comprovada CTPS

vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Atalaia

Operador de caixa

Ensino médio completo

com experiência sem comprovação em CTPS

Conhecimentos em sistema PDV

Empresa localizada no bairro Luzia

Auxiliar de acabamento gráfico

Ensino Médio Completo

com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

conhecimento com CorelDRAW OU CNC Laser será um diferencial

Empresa localizada no bairro Siqueira campos

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade de horário e finais de semanas

vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade de horário e finais de semanas

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Cozinheiro (a)

Ensino fundamental completo

com experiência sem comprovação CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Saladeira

Ensino fundamental completo

com experiência sem comprovação CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de cozinha

Ensino fundamental completo

com experiência sem comprovação CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Assistente administrativo

Ensino superior cursando em administração

direito ou contábil

sem experiência

Empresa localizada no bairro Industrial

Ascom Fundat