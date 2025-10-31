Emprego: Fundat disponibiliza novas vagas nesta sexta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (31) .

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio, UQP do bairro Santa Maria e UPQ do bairro Mosqueiro. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência

Vendedor

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Coroa do meio

Representante de atendimento

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Tancredo Neves

Zelador de condomínio

Alfabetizado

Com 03 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Santa Lúcia

Auxiliar de cozinha

Não Alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Jardineiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Santos Suissa

Motorista de caminhão

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Possuir CNH D

Empresa localizada no bairro Santos Suissa

Repositor

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Conhecimento em material de construção

Empresa localizada no bairro Palestina

Designer gráfico

Ensino superior cursando

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Palestina

Estágio

Ensino médio cursando ou técnico administrativo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Palestina

Auxiliar de cozinha

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Castelo Branco

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Operador de telemarketing

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Centro

Atendente funerário

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Centro

Auxiliar de escritório

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Porteiro

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Farolândia

Servente de rejunte

Ensino fundamental incompleto ou trancado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro 18 do Forte.

Auxiliar administrativo

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!

Compareça a um dos pontos de atendimento da FUNDAT:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Mosqueiro – das 7h ás 17h

Informações: (79) 3179-1331

Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.

Ascom Fundat