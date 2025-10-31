Emprego: Fundat disponibiliza novas vagas nesta sexta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (31) .
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio, UQP do bairro Santa Maria e UPQ do bairro Mosqueiro. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência
Vendedor
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Coroa do meio
Representante de atendimento
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Tancredo Neves
Zelador de condomínio
Alfabetizado
Com 03 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Santa Lúcia
Auxiliar de cozinha
Não Alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Jardineiro
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Santos Suissa
Motorista de caminhão
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Possuir CNH D
Empresa localizada no bairro Santos Suissa
Repositor
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Conhecimento em material de construção
Empresa localizada no bairro Palestina
Designer gráfico
Ensino superior cursando
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Palestina
Estágio
Ensino médio cursando ou técnico administrativo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Palestina
Auxiliar de cozinha
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Castelo Branco
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Operador de telemarketing
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
Atendente funerário
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de escritório
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Porteiro
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Farolândia
Servente de rejunte
Ensino fundamental incompleto ou trancado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro 18 do Forte.
Auxiliar administrativo
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Ascom Fundat