Emprego: Fundat disponibiliza novas vagas nesta sexta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (07). Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência para esta sexta-feira, dia 07

Auxiliar de serviços gerais

não alfabetizado

com experiência comprovada em CTPS

disponibilidade para trabalhar nos finais de semana

morar nas proximidades do bairro industrial

vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Industrial

Servente de obras

Não alfabetizado

sem experiência

trabalhar em altura

Empresa localizada no bairro Centro

Pedreiro

Não alfabetizado

com experiência comprovada em CTPS

trabalhar em altura

Empresa localizada no bairro Centro

Promotor de vendas externo

Ensino médio completo

com 06 meses de experiência comprovada em CTPS ou não

conhecimento em informática

CNH – A ou B e direção defensiva será um diferencial

técnicas de vendas e atendimento ao cliente

Empresa localizada em Itabaiana/Sergipe

Atendente de lanchonete

Ensino médio completo

sem experiência

Empresa localizada no bairro Atalaia

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo

sem experiência

Empresa localizada no bairro Atalaia

Estoquista

Ensino médio completo

sem experiência

disponibilidade de horário

Empresa localizada no bairro Centro

Almoxarife Júnior

Ensino médio completo

com de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Manobrista

Ensino fundamental completo

com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS

ter CNH

Empresa localizada no bairro Centro

Lavador de carro

Ensino fundamental completo

com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS

ter CNH

Empresa localizada no bairro Centro

Promotora de cartão

Ensino médio completo

com experiência comprovada em CTPS

vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Centro

Apoio administrativo (folguista)

Ensino médio completo

com 06 meses de experiência em CTPS

Empresa localizada no bairro Cidade Nova

Técnico em telecomunicação

Ensino médio completo

com experiência comprovada em CTPS

Curso: elétrica, eletrônica, eletrotécnica, automação, telecomunicação ou superior em TI

Necessário registro no CFT

Empresa localizada no bairro América

Estágio em vendas

Ensino médio cursando

sem experiência

Empresa localizada no bairro Centro

Fiscal de loja

Ensino médio completo

com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Cozinheiro (a)

Ensino médio completo

com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Inácio Barbosa

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Assistente Administrativo

Ensino médio completo

sem experiência

Empresa localizada no bairro Jabotiana

Assistente de Engenharia

Ensino superior cursando na área

sem experiência

Empresa localizada no bairro Jabotiana

Servente de obras

Não alfabetizado

sem experiência

Empresa localizada no bairro Jabotiana

Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!

Compareça a um dos pontos de atendimento da FUNDAT:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h

Informações: (79) 3179-1331

Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.

Ascom Fundat