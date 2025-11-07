Emprego: Fundat disponibiliza novas vagas nesta sexta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (07). Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta sexta-feira, dia 07
Auxiliar de serviços gerais
não alfabetizado
com experiência comprovada em CTPS
disponibilidade para trabalhar nos finais de semana
morar nas proximidades do bairro industrial
vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Industrial
Servente de obras
Não alfabetizado
sem experiência
trabalhar em altura
Empresa localizada no bairro Centro
Pedreiro
Não alfabetizado
com experiência comprovada em CTPS
trabalhar em altura
Empresa localizada no bairro Centro
Promotor de vendas externo
Ensino médio completo
com 06 meses de experiência comprovada em CTPS ou não
conhecimento em informática
CNH – A ou B e direção defensiva será um diferencial
técnicas de vendas e atendimento ao cliente
Empresa localizada em Itabaiana/Sergipe
Atendente de lanchonete
Ensino médio completo
sem experiência
Empresa localizada no bairro Atalaia
Auxiliar de cozinha
Ensino médio completo
sem experiência
Empresa localizada no bairro Atalaia
Estoquista
Ensino médio completo
sem experiência
disponibilidade de horário
Empresa localizada no bairro Centro
Almoxarife Júnior
Ensino médio completo
com de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Manobrista
Ensino fundamental completo
com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS
ter CNH
Empresa localizada no bairro Centro
Lavador de carro
Ensino fundamental completo
com 6 meses de experiência sem comprovação em CTPS
ter CNH
Empresa localizada no bairro Centro
Promotora de cartão
Ensino médio completo
com experiência comprovada em CTPS
vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Apoio administrativo (folguista)
Ensino médio completo
com 06 meses de experiência em CTPS
Empresa localizada no bairro Cidade Nova
Técnico em telecomunicação
Ensino médio completo
com experiência comprovada em CTPS
Curso: elétrica, eletrônica, eletrotécnica, automação, telecomunicação ou superior em TI
Necessário registro no CFT
Empresa localizada no bairro América
Estágio em vendas
Ensino médio cursando
sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
Fiscal de loja
Ensino médio completo
com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Cozinheiro (a)
Ensino médio completo
com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Inácio Barbosa
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Assistente Administrativo
Ensino médio completo
sem experiência
Empresa localizada no bairro Jabotiana
Assistente de Engenharia
Ensino superior cursando na área
sem experiência
Empresa localizada no bairro Jabotiana
Servente de obras
Não alfabetizado
sem experiência
Empresa localizada no bairro Jabotiana
Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!
Compareça a um dos pontos de atendimento da FUNDAT:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
Informações: (79) 3179-1331
Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.
Ascom Fundat